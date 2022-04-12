花蓮累計160確診！11校停課　5歲童也染疫...外師隱匿足跡恐挨罰

▲花蓮12日新增30例新冠確診，累計全縣確診已達160例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新冠確診人數越來越多，12日再新增30例，累計自3月底至今已達160例，似有一發不可收拾的趨勢；其中確診的外籍老師，出動外事警察的協助才承認因曾去過奧斯卡美式餐廳而染疫。衛生局表示，將對其疫調未吐實開罰。

花蓮縣政府12日下午召開防疫措施記者會説明，花蓮新增確診案例除慈濟醫院、奧斯卡美式餐廳感染鏈各新增9例，小加拿大美語補習班疫情擴散新增7例，目前已有11個校園已新冠確診影響而停課，由於多名學童確診，最小才5歲，縣府緊急在門諾醫院、萬榮鄉衛生所、秀林鄉富世多功能活動中心分別設置快篩站，呼籲有相關症狀或足跡重疊鄉親就近前往快篩。

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▲花蓮縣目前已有11校園受新冠確診影響而停課。

記者會中特別提到，補習班的外籍老師在初次疫調時未說出曽在4月3日去過奧斯卡美式餐廳，後來是也確診的同行友人在警方偵訊下才吐實，最終補習班感染源頭才真相大白。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣目前確診160人，132人住院治療中，都屬輕症或無症狀；新設置的「加強版」防疫旅館總計56間，兩人一室，可收治112人，12日新增加家庭式的4人房3間、6人房1間，可再提升收治容量。