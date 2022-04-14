屏東+4！全和天上人間、可愛小吃部有關　跟老闆娘聊天就確診

▲里港四季紅卡拉OK店清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(14)日公佈4例縣籍本土確診個案，全部都和天上人間小吃部、可愛小吃部有關，均已收治，4案共匡列51人進行採檢，其中20人居家隔離，31人自主健康管理，將隨疫調結果滾動匡列。

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▲九如市場清消。

縣府疫調指出，今日公佈的案例與天上人間小吃部相關有2例，案「30031」因先生(案26792)曾至天上人間消費被匡列居家隔離，在居隔期期陰轉陽；案「30345」則是先生與天下上人間確診者(案27526)接觸被匡列居隔，先生出現發燒、咳嗽等症狀，她自行購買快篩試劑篩檢陽性，送醫後PCR採檢確診。

另外兩例與可愛小吃部有關，案「30346」曾與可愛小吃部確診者案「29539」接觸被匡列居隔，並在隔離前採檢陽性確診；「30347」曾至可愛小吃部與老闆娘（案28821）聊天，13日自行前往醫院篩檢呈陽性確診。

這4名確診者相關足跡包括：里港四季紅卡拉OK、屏東市順興壇、九如市場、屏東市吉來雜貨店、五鮮級平價鍋物里港店、公牛隊牛排專賣店、7-11東寧門市、屏東市大一儀器有限公司、萬丹鄉果菜市場、7-11丹榮門市、台灣中油萬丹店、全家九如豐源店、九如新義發商店、九如海產粥店、九如奇妙屋早餐、小南便當九如店、九如藥局等地，已陸續完成清消作業。

縣政府並表示，中央宣布屏東縣今日5例部分，其中屏東前幾天已經公布的案27860，高雄今日又提報，但因高雄用英文名字，實為同一人，由於CDC一時未察，另給一個案號，已向CDC說明，因此實際新增4例。