戴「堅若磐石」口罩現身　孟南德茲：世界不會允許負面事情發生在台灣

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨率跨黨派國會代表團抵台，15日上午晉見總統蔡英文後，一行人在外交部安排下召開在台媒體見面會。成員之一的參院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez）表示，那些希望台灣不要發展太好的人，他們必須了解，全世界都在注意著台灣，是不會允許負面事情發生在台灣的，因為這關乎全球的利益。

▲外委會主席孟南德茲（Robert Menendez）致詞。（圖／記者呂晏慈攝）

孟南德茲在記者會上表示，他很高興跟不同黨派成員來到台灣，這次訪團來台，就是展現台灣的重要性。現在世界各地充滿各種挑戰，包括烏克蘭、北韓、委內瑞拉等，但我們深刻了解，「世界未來其實是在我們所在的區域」。

孟南德茲說，如同自己先前說的，美國不尋求與中國發生衝突，事實上是美國以及西方社會邀請中國加入國際秩序，然而很遺憾中國接受了邀請，卻未遵守國際社會互動的規則。

孟南德茲表示，他問自己，這時代是面對什麼問題？是不在中美之間二選一，而是要選擇希望生活在什麼樣的世界裡。想要生活的世界是自己能夠選擇自己政府、宗教自由、公民有獨立媒體的世界嗎？人民的聰明才智來驅動經濟發展的世界嗎？還是要選擇沒辦法自己選擇政府、從自由媒體取得資訊、宗教崇拜的世界？

孟南德茲強調，當然我們相信其中的一種世界，就是台灣所屬的世界，這正是我們今天來此的原因。所以我們是來這裡支持台灣，就像他口罩上所寫對台支持「堅若磐石」；台灣生產全世界90％高端半島體，同時在經濟上有全球的影響力、重要性，那些希望台灣不要發展太好的人，他們必須了解，全世界都在注意著台灣，不會允許負面事情發生在台灣上，因為這關乎全球的利益。