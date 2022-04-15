美NFT遊戲驚傳遭駭180億元！FBI急調查：幕後黑手與北韓有關

▲NFT遊戲「Axie Infinity」的區塊連驚傳遭駭客盜走6.25億美元。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國最近爆出一起史上最大的虛擬貨幣盜竊案。熱門NFT遊戲Axie Infinity上個月驚傳區塊鏈遭駭客入侵、控制，盜走遊戲內價值6.25億美元（約新台幣182億元）的虛擬貨幣。財政部14日證實，這起案件的幕後黑手可能是來自於北韓的駭客集團「拉撒路」（Lazarus）。

綜合外媒報導，Axie Infinity賺取虛擬貨幣的區塊鏈系統Ronin，3月23日慘遭駭客入侵，盜走了遊戲內價值6.25億美元的虛擬貨幣。儘管當局至今尚未明確點名駭客來自哪個組織，不過美國聯邦調查局（FBI）調查後發現，駭客所使用的虛擬貨幣地址，屬於北韓駭客集團「拉撒路」，因此美國財政部認定，拉撒路集團應與這起駭客案有關。

Chainalysis和Elliptic等區塊鏈分析公司表示，美國的說法證實了北韓是這起駭客案的幕後黑手，而消息人士也證實，北韓的駭客在過去數週一直是網絡安全公司調查的重點。拉撒路集團據稱與北韓情報機構有聯繫，更被指曾在2014年入侵Sony影業，洩露了塞斯羅根（Seth Rogen）執導的北韓喜劇《採訪》。

美國財政部4月14日指出，政府意識到北韓越來越依賴非法活動，為其大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃創造收入，因此與相關駭客集團進行交易的人很有可能會受到美國制裁。路透社13日取得一份草案，顯示美國正敦促聯合國安理會將拉撒路集團列入黑名單，並凍結其資產。