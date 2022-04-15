烙屎也得等！上海名校遭曝「防疫新標準」：拉屎要預約也不准洗手

▲網曝同濟大學防疫新標準，竟要求學生拉屎要預約。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海封城亂象四起，引爆民怨！微博一網友驚爆上海一知名高校，因為疫情管控，校方竟然要求學生，「拉屎要預約，上完廁所甚至不准洗手。」知情網友爆料，不止預約上廁所，買不到衛生巾，洗不了澡！網友看後傻眼稱，「這是21世紀嗎？新的一天新的無語。」

14日，微博一名網友轉自上海同濟大學四平路校區西北二寢室樓學妹稱，「真是想不到，2022人類社會會發展到需要為不能精確控制拉屎而道歉的地步，拉屎要預約，因為擔心廁所垃圾會傳染就把垃圾桶撤了讓帶回宿舍，擔心水龍頭會傳染就不讓洗手，只能回寢室用酒精濕巾擦。上完廁所不讓洗手，疫情期間不讓洗手，天下還有這麼荒謬的事情嗎？哪個地方是通過不讓洗手的方式防疫的。」

▲學校群組聊天紀錄被公開。（圖／翻攝自微博）

該條貼文一經發佈，立即引發大批轉發，網友看後紛紛傻眼稱，「太震撼了，才知道竟然還要預約...」、「乾脆直接讓學生吃屎把，不用排隊拉屎減少風險，還不用解決食品問題，一舉兩得」、「1982年計劃生育，2022年計劃拉屎」、「真就很絕……，無語，那麼大個學校就管理成這樣」。

據網友最新曝光，校方15日在學校群組發文稱，「經過學校調查核實，西北二關於衛生間和盥洗室的使用科學防範，避免人員交叉，對於造謠中傷行為，已通報學生所在學院，學校將按校紀校規處理。希望同學們守護樓內難得的秩序，如果發現有同學破壞規則，及時指正，對於不當言論，敢於發聲、澄清事實、發揚正能量。」

目前，學生的曝光文已經被隱藏，無法搜尋到。

▲今日，校方表示要依校規處置學生。（圖／翻攝自微博）

據維基百科，同濟大學是位於上海市的一所綜合性大學，是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學，行政級別為副部級，是「雙一流A類」和原「985工程」、原「211工程」重點建設大學。同濟大學目前共設有38個學院（系）和二級辦學機構，7家附屬醫院，5所附屬中學；有全日制本科生1.7萬餘人，碩士研究生1.3萬餘人，博士研究生近5000人。有外國留學生數千人。根據2021年的QS世界大學排名和泰晤士高等教育世界大學排名，同濟大學分別位列中國第九和第十六。