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大陸 大陸焦點 特派現場

本土再增23072例　上海解釋「仍未止疫3原因」：不排除因物資感染

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

▲上海封控管理仍大批人感染。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委15日通報，新增本土新冠肺炎確診病例3200例和無症狀感染者19872例，合計23072例。上海從3月底封控，到現在仍是以每天新增2萬例以上的速度增長。就上海封控已久為何仍有人感染的問題，市疾控中心負責人14日回應有多方面因素，其中就包括物資仍在流動，不排除接觸感染。

對於為何封控時間已久還出現陽性感染者的情況，上海市疾控中心副主任吳寰宇表示有幾方面因素，一是核酸篩查工作量很大，數據有一定的延時；二是存在家庭聚集性傳播，造成本輪疫情的Omicron BA.2變異株具有隱匿性強、傳播快的特點，潛伏期大多為3至5天，而家庭內傳播是當前主要傳播途徑，一般家庭內發現1名感染者時，往往其他家庭成員可能已被感染，但尚處在潛伏期內，會在後續的篩查中被陸續檢出；三是在全域靜態管理階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通，倘存在被病毒污染的物品，不排除接觸後造成感染。

吳寰宇直言，疫調工作仍然是疫情防控的重要手段，現階段疫調工作的重點，一方面是聚焦對核心疫調訊息的調查，盡快明確有無關聯病例和關聯疫情、有無可疑的暴露史，盡快追溯病毒感染來源同時判定密切接觸者，另一方面也進一步加強對市場、工地、企業等集體單位進行疫調，因這些集體單位人員密集，交流頻繁，容易引起聚集性疫情。

上海市疾控中心因此建議市民，在收取團購物品、快遞包裹時，建議採取無接觸式收貨；盡量避免與志願者、配送員當面交接。取貨時，務必戴好口罩、手套。

對於外包裝，可使用消毒劑噴灑消毒或消毒濕巾擦拭消毒。紙箱、包裝袋等盡量留在門外，放入垃圾桶，不要帶入家中，並在處理結束後清洗雙手。

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