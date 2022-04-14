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日賺4.5萬全靠跑腿費　高調稱上海人「好大方」一口氣加3千

▲▼ 上海物資缺乏，跑腿費多達700元 。（圖／翻攝 微博）

▲上海物資缺乏，跑腿小哥日賺一萬多人民幣，換算約4.5萬台幣 。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

上海疫情封控，全靠快遞員或跑腿代送服務員，幫忙傳遞物資。綜合陸媒報導稱，近期網路有一位順豐同城跑腿小哥4月9日一天的收入高達10067.75元人民幣，換算台幣將近一天賺4.5萬元。根據截圖顯示，他當天接60單，都是靠加價賺錢，而且還上海人十分大方，甚至有人加700元要求幫忙買菜，是否有人惡意變相加價，陸監管單位開始積極調查。

網路上流傳一張跑腿小哥每日收入，9日那天讓人最羨慕。一天之內接下60單，淨賺10067.75元（單位：人民幣，同下），已經是高階白領一個月薪水。

根據聊天記錄顯示，幾位跑腿小哥自述賺錢經過，有人也在9日當天賺3900元，還下定決心第二天要突破8000元。內容還稱上海人很大方，也捨得花錢，跑腿不接單對方就會加價，甚至加價700到800元，換算約3000元台幣。

對此，順豐同城回應稱屬實，「該騎士平均每單不含打賞收入為約36.9元，平均每單獲得打賞約131元。」至於疫情期間，騎士日均收基礎傭金534元，各類特殊獎勵約1678元，用戶打賞約7856元。

▲▼ 上海物資缺乏，跑腿費多達700元 。（圖／翻攝 微博）

▲ 上海物資缺乏，跑腿費高達700元才願意配送。（圖／翻攝 微博）

幫人跑腿日賺上千到一萬不等，網路甚至傳言，「某龍頭電商不少快遞員開始接私活，沒有人去配送快遞，原因是跑腿加價更好賺。」但一方面引起外界質疑，是否騎士故意不接單，等著用戶「主動」加價到滿意的價格才願意接單。

網路上出現很多抱怨文，有人花好幾倍價格請跑腿小哥送水，有人加700元小費，買到蔬菜肉品：還有人花平常好幾倍買蛋和貓砂等生活物資。

上海市市場監管部門今（13日）也開記者會，證實確實有惡意加價行為。根據投訴情況，已查處192件價格違法行為，快遞費、跑腿費明顯上漲。

▲▼ 上海物資缺乏，跑腿費多達700元 。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 上海物資缺乏，跑腿費多達700元 。（圖／翻攝 微博）

▲ 網路上不少分享「加價」後換來物資。（圖／翻攝 微博）

上海監管部門針對電商業者祭出七項規定，其中，第六項是企業要加強倉儲、物流管理，確保依法按約履行配送貨義務；第七項針對外送服務費，要求企業加強對外賣等電商平台配送騎手的管理，採取一定措施加強跑腿、代買等服務收費管理，制止騎手惡意加價等不當行為。

針對菜價高漲事件，上市市場監管局副局長彭文皓表示，針對市民反映的「高價土豆」、「99元包子」、「78元白菜」等40多項輿情，迅速組織開展核查，基本上都在24小時內結案。之後如果發現有哄擡價格等違法行為，從嚴從快查處。 

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