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大陸 大陸焦點 特派現場

上海人傳抗議示威！衝破封鎖對峙「被警暴打押走」　下跪磕頭哀求

記者趙蔡州／綜合報導

上海14日連續傳出2起民眾上街抗議事件，其中一場位於浦東新區張江納仕國際社區，另一場則發生在浦東新區張江鎮香楠路。推特瘋傳的影片可以看見，抗議事件中都出現警方與民眾發生肢體衝突，現場尖叫聲不斷，包含有人被推擠拉扯、被強押上車，甚至有婦人情緒崩潰下跪哀求。

▲▼韭菜不忍了！ 上海居民突破封鎖上街抗議 與警方爆發衝突。（圖／翻攝自推特）

▲上海市14日傳出2起民眾上街抗議的事件，警民激烈肢體衝突。（圖／翻攝自推特）

推特14日瘋傳上海民眾在街上抗議的影片，其中一場位在浦東新區張江鎮香楠路，居民14日下午1時許突破防疫封鎖，齊聚在香楠路周圍抗議政府粗暴防疫，過程中高舉抗議告示、唱中國國歌，少數的防疫人員完全無法控制情況，直到等到警方趕到拉起封鎖線。

其中一段畫面可以看見，整條馬路幾乎都被抗議群眾塞爆，少數的防疫人員完全無法控制情勢。另一段畫面則是大量武警在現場組成人牆，強行驅趕抗議群眾，與民眾爆發激烈肢體衝突，許多人見狀立刻拿出手機錄影，還有人大罵「警察打人啦」、「你們是畜生」。

另外一起抗議活動發生在浦東新區張江高科技園區的張江納仕國際社區，當地是上海高科技人才的居住社區，疑似被政府強制徵用為隔離區域，通知所有住戶短短1至2天就要搬離，導致許多住戶不滿上街抗議，結果許多抗爭者被警方抬走強制驅離，甚至有老人及小孩都遭到暴力對待。

推特瘋傳的影片可以看見，許多不願意離開的居民被全身穿著防護服的警察暴力壓制、押上警車，站在前排高聲抗議的男子被大量員警壓制，還可以看見有老人暴力拉倒在地，不少婦女及孩子嚇到尖叫哭喊，甚至有人向警察下跪，不斷磕頭哀求。

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