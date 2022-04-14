現賺13萬！沒人敢送貨去上海　　網看恐怖代價全龜縮

▲貨車司機不敢去上海 ，擔心被隔離半個月。（圖／翻攝 第一財經）

記者任以芳／綜合報導

上海防疫各地嚴格「封控」，導致物流運輸出現空窗期，因為沒人想送貨。綜合大陸財經報導指出，舉例一間作糧油大型公司，近期要發貨到上海的訂單將近500噸，即便開出每車最高3萬元運費，折合約台幣13萬，已經比平常高出4倍高價，還是沒有司機願意跑上海，因為各地政策一天三變，有可能睡路邊或直接隔離半個，沒人敢跑上海。

《第一財經》報導指出，以一車30噸的食用油為例，從山東運輸到上海，平常的運費在7千元上下（單位：人民幣，同下），現在已經漲到25000元到30000元，換算送一趟大約台幣13萬，還是沒有司機願意接單。

面對「天價」運費，卡車司機為何不為所動？大家最怕健康綠碼消失，由於上海是疫區，卡車司機行程碼會帶疫區星號，回程在一些地方無法下高速；即便下高速，也會被當地要求集中隔離半個月，期間完全沒有任何收入。

▲大陸貨車司機在上海周邊滯留等待通行 。（圖／翻攝 微博）

不少受訪的貨車司機抱怨，自己從外省拉過來的貨無法送達運，因為一路上面臨不知道多少次未知的攔截。現在政策「一天三變」，每天各地交通公告有上百條。

長三角地區的道路和高速到處堵，還有路檢。大部分高速口滯留大量車輛和司機，由於各種原因下不了高速。很多司機被封車內數日，沒有水也沒有乾糧，連廁所都不敢上，怕被扣被拘。

一名貨車司機說，「我們經常派好車輛去接，結果空手而歸。很多地方都設了道路關卡要求核酸，要等結果出來才可以放行通過，完全耽誤時間。」

▲日前發生貨車司機去上海送貨後被攔截，當時十天沒吃白飯又要隔離，難過大哭 。（圖／翻攝 網易）

目前，大陸各地出台各種花式政策，層層加碼，違規設置防疫檢查點，擅自阻斷運輸通道。「這些規定除了出示通行證、綠碼、行程碼、24小時核酸報告，還包括提前申請各種當地碼，以及貼封條、不讓司機下車等等。」很多車輛辦了通行證，但是仍然不能下高速，通行證形同虛設，各地互不相認。

受訪的企業負責人也說，「這些風險都需要企業來承當。」運費已經是其次考慮問題，每天都是好幾千在漲，現在的運價是我們合同價的10到15倍，有些地方甚至20倍以上，每天還在漲。關鍵是這些錢最後還都打了水漂。

據了解，大陸主要的糧油企業在上海及其周邊省市有大量工廠，生產能力充沛，當前受困於物流問題，糧油食品無法及時發運。主要是找不到貨車司機，或是貨物無法順利運達。目前，當地政府想辦法在一些與上海交界的還沒有發生疫情的周邊地區，建議設立物資中轉基地，希望幫助外地司機順利運貨。