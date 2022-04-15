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大陸 大陸焦點 特派現場

「最年輕」副省級書記市長接班　湯飛帆曾客串主播帶貨柑橘任寧波市長

▲大陸濟南市委書記劉強,寧波市長湯飛帆。（圖／翻攝中新網）

▲大陸山東濟南市委書記劉強。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸官場上多個副省級城市近期完成人事調整，其中，1971年3月出生的濟南市委書記劉強（51歲）是15座副省級城市中，最年輕的市委書記。此外，1972年3月出生的寧波市長湯飛帆（50歲）則成為最年輕的副省級城市市長，「70」後的副省級城市市長還有同為51歲的大連市長陳紹旺及深圳市長覃偉中。

▲大陸濟南市委書記劉強,寧波市長湯飛帆。（圖／翻攝中新網）

▲大陸浙江寧波市長湯飛帆。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，湯飛帆曾因直播帶貨受到媒體聚焦。2020年2月，衢州椪柑的銷售旺季遇上了新冠肺炎疫情，時任衢州市長湯飛帆走進柯城區鄉村振興綜合體（村播基地）客串「網路主播」，通過網路平台，向網友推介衢州柑橘，為廣大果農站台。

湯飛帆為杭州人，2022年2月從衢州市委書記任上調寧波任代市長，4月12日經人大會議通過，真除為寧波市長。他在衢州直播帶貨時，在鏡頭前親自品嚐柑橘的滋味，吸引不少網友買單，2萬筆約10萬公斤的柑橘全數售罄，主辦方還追加1萬筆訂單供網友購買，引起外界關注。

此外，2022年3月上任的濟南市委書記劉強剛過51歲生日，是大陸15座副省級城市中最為年輕的市委書記。公開資訊顯示，劉強為寧夏海原人，中國科學院大學經濟與管理學院管理科學與工程專業畢業，在職研究生學歷，管理學博士。

劉強前往山東任職前，長期在金融系統服務。直至2018年，47歲的劉強調任山東省副省長，離開金融體系到地方黨政部門任職。2020年，劉強任山東省委常委、秘書長，2022年3月出任濟南市委書記。

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