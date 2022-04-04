民進黨屏東縣長黨內初選黃金週　大咖齊聚相挺支持莊瑞雄

▲歌手詹雅雯替莊瑞雄站台 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

選前最後黃金週，所有候選人都在做最後衝刺，希望激盪出高民調，莊瑞雄3日下午除了邀請黃偉哲車掃外，晚間恠屏東市玉皇宮的造勢更是擠進一萬人，更邀請來嘉義縣長翁章梁、陳明文、管碧玲、陳亭妃、吳玉琴等立委以及台語天后詹雅雯等接力站台。

陳亭妃委員表示，莊瑞雄委員跟他一樣，一路是從基層往上，因此可以全面看到屏東的需求與發展。而莊瑞雄的口號「超越高雄」是他的願景，他有信心莊瑞雄一定可以將這個願景付諸實現。也請大家在民調時，無論對方問什麼，不要受到干擾，面對問題只要回答唯一支持莊瑞雄就好！

吳玉琴委員表示，莊瑞雄的政策非常完整，生育政策、遠距醫療可以解決屏東的問題，帶來更多的人口，她是第一名的不分區可以證明莊瑞雄有能力可以擔任縣長，他也認為莊瑞雄委員絕對可以讓屏東變的更好，請大家一定要唯一支持莊瑞雄。

翁章梁縣長表示，屏東從蘇院長擔任院長，承接到蘇嘉全院長、曹啟鴻主委、潘孟安，一棒接一棒科學園區、高鐵都已來到屏東，下一棒最適合的就是莊瑞雄，莊瑞雄委員一路用南部人的「氣口」與「感情」為小英總統辯護，這種一直打拼改變命運的態度，一定可以帶領屏東，走向未來，他拜託屏東人一定要愛惜莊瑞雄在4月6號到4月8號一定要為莊瑞雄接電話，唯一支持莊瑞雄！

王美惠立委表示，莊瑞雄委員跟他一樣都是一路打拼上來的艱苦人小孩，在立法院裡也都是內政委員會的委員，莊委員在委員會展現非常高的專業性，不管是修法或是議題的攻防都可以見到莊瑞雄委員的用心，因此她推薦莊瑞雄委員擔任屏東縣長，讓屏東縣有一個最了解屏東縣民，努力打拼又專業的好縣長！

陳明文表示，莊瑞雄委員從政經歷完整，不只有專業，用心也認真。莊瑞雄委員口才便給，他的好表示大家有目共睹，這樣的好口才也幫助屏東爭取到許多的預算，包括高鐵、科學園區都是他的努力下才有的重大建設，這也證明莊瑞雄有能力帶領屏東向前行， 這次的選戰大家一定要守住綠色屏東。

管碧玲表示，莊瑞雄委員一路努力往上，才有今天的地位，這種透過努力的屏東子弟才最適合當我們屏東縣的縣長，他的學歷無論是法律學位、農推學位、企管學位、生物傳播發展學位都是屏東縣所需要的，這些都可以讓屏東的農業大發展，讓屏東的經濟起飛。莊瑞雄有專業、有人民相挺，他一定可以成為屏東縣的好縣長！

詹雅雯表示，她由於身體受到病魔的侵擾，但是仍然強忍著病痛，出席莊瑞雄的造勢晚會，原因就是莊瑞雄跟他一樣都是一路打拼上來的庄腳囝仔，他說莊瑞雄委員之前曾跟他說過他一生的願望就是要回到故鄉，為了故鄉打拼。他雖然沒有特定的政治立場但是仍然深受莊委員的政治理念所感動，所以希望在場各位的屏東民眾可以支持骨力打拼的候選人，他也相信在莊瑞雄委員的帶領下「屏東一定會好過」！

最後，立委莊瑞雄表示，這次非常感謝到場支持的鄉親，也感謝所有來現場讚聲的好朋友、好同事，這次的選舉是價值的選擇，請鄉親一定要選出一個能堅守理想、價值的候選人，才是對屏東最好的選擇，這次屏東人要自己決定，不能讓國民黨地方派系來替屏東人決定自己的未來。也拜託鄉親4月6日到8日，接到民調電話，請回答唯一支持莊瑞雄。