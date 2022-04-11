　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

前杭州書記周江勇被起訴　「斂財20年」從副縣長任內開始貪

▲前杭州市委書記周江勇。（圖／CFP）

▲前杭州市委書記周江勇遭安徽滁州檢察院提起公訴。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸前杭州市委書記周江勇落馬8個月後，今（11）日被安徽省滁州檢察院提起公訴。根據起訴書內容揭露，周江勇於2001年擔任鄞縣副縣長時便開始斂財，隨著他在官場上平步青雲，一路升遷的同時仍持續斂財，直到擔任浙江省委常委、杭州市委書記的高位為止，收賄貪污的日子長達20年。

▲周江勇在獄中懺悔收賄犯行。（圖／翻攝央視）

▲周江勇在獄中懺悔收賄犯行。（圖／翻攝央視）

《北京青年報》旗下自媒體《政知道》報導，檢察機關起訴指控，周江勇利用擔任浙江省鄞縣副縣長，象山縣縣長、縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市市長、市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

▲前杭州市委書記周江勇。（圖／CFP）

▲周江勇從20年前擔任副縣長時期便開始收賄。（圖／CFP）

據了解，周江勇也成為杭州首位被查的市委書記，同時是繼浙江省政協前副主席斯鑫良、寧波前市長盧子躍，浙江省在中共十八大後被查的第三位省部級高官。

周江勇除收賄貪污外，還被指控違規配備私人警衛及公務用車，同時，在政商關係上也沒有界限，包括應私營企業請託選拔任用幹部、干預市場經濟及執法司法活動、利用職務之便包工程謀利和縱容親屬非法收受巨額財物等。

公開資訊顯示，周江勇出身農務之家，和其弟周健勇一人從政、一人經商，形成政商勾結的利益團體。周江勇1967年9月出生，現年55歲，浙江寧波人，原被視為大陸政壇中年輕一輩的耀眼之星，有望擠身中央要職，不料卻在擔任杭州市委書記3年後被查，提早結束政治生命。

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
21歲BMW男拿出球棒！　單車伯1句「我是直行車」遭痛打
快訊／政院3駕駛確診　蘇貞昌、沈榮津PCR出爐
好市多開賣福特汽車！開完再退貨？　內行貼1條文：退不了
快訊／台灣虎航機師染疫！　感染源不明
快訊／同學哥、姊都確診！　台中東新國小停課10天
劉樂妍出事了！　銀行終止交易「怕遭驅逐出境」
身分證拿出來！　「對中6數字」免費住飯店
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前杭州書記周江勇被起訴　「斂財20年」從副縣長任內開始貪

陸無症狀者也拉去方艙醫院　梁萬年：居家隔離有交叉感染風險

解讀陸「加快統一大市場」　新時代市場化改革鞏固國內大循環

陸3月份CPI同比上漲1.5％　鮮蔬環比上漲17.2%、豬肉價狂降近5成

香港結束全民快篩　發現「大量本土無症狀感染者」

上海新一輪核檢2512萬人　25996人結果異常...劃3區逐步放寬防控

川航飛行員「7年前仇恨言論」被挖！陸網嚇抽氣：手握上百人生命

武漢解封2週年剛過防疫又升級　4／11起坐地鐵須持48小時核檢證明

衝刺國內大循環　陸定調新路線「加快統一大市場、打破市場壟斷」

連續4天破2萬例！上海今再增逾2.6萬例　官方仍堅持「動態清零」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

前杭州書記周江勇被起訴　「斂財20年」從副縣長任內開始貪

陸無症狀者也拉去方艙醫院　梁萬年：居家隔離有交叉感染風險

解讀陸「加快統一大市場」　新時代市場化改革鞏固國內大循環

陸3月份CPI同比上漲1.5％　鮮蔬環比上漲17.2%、豬肉價狂降近5成

香港結束全民快篩　發現「大量本土無症狀感染者」

上海新一輪核檢2512萬人　25996人結果異常...劃3區逐步放寬防控

川航飛行員「7年前仇恨言論」被挖！陸網嚇抽氣：手握上百人生命

武漢解封2週年剛過防疫又升級　4／11起坐地鐵須持48小時核檢證明

衝刺國內大循環　陸定調新路線「加快統一大市場、打破市場壟斷」

連續4天破2萬例！上海今再增逾2.6萬例　官方仍堅持「動態清零」

陪同隔離者　「防疫保單」不賠！

只懂賓士！陸男換180萬Honda豪車被媒人鄙視　他傻眼：以車取人？

陳時中推「社交距離App」防疫　醫提2缺點：強力覺得實聯制不能廢

天道盟村哥搶千億核電工程　撂人狠砍包商...小弟超有guts全扛了

「錢有到姿勢都會」前男友妻上IG踢館　火辣直播主控提告結果曝

顏聖冠參選台北市黨部主委　承諾「助民進黨搶下首都」

遭特定人士鎖定？李明川「1周被盜用5次」揭詭異巧合

竹圍漁港球棒隊！21歲BMW男狠打50歲單車伯　只因他回「這句話」

研究：打3劑疫苗染Omicron　症狀只持續4.4天「比感冒還短」

新訓最雷營區是哪？　網一面倒喊「這1處」：簡直地獄

大陸熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

前妻探孩遇封城　相處20天他喊復婚

只服務男性！黑絲妹彎腰刮鬍紅了

8歲童狂咳2個月！卻被8元口服藥治好

廣州疫情封控加嚴！　急搭方艙醫院

上海封城　百萬網紅：體驗了「飢荒瘦法」

藍寶堅尼停路中央　駕駛撞上遭討190萬

上海日增本土逾2.6萬例！官方仍堅持「動態清零」

香港結束三日全民快篩　發現大量本土無症狀感染者

川航飛行員7年前仇恨言論被挖！陸網嚇抽氣

東航空難有新端倪？

上海新一輪核檢2512萬人 25996人結果異常...劃3區逐步放寬防控

更多熱門

相關新聞

列車大媽英文嗆「不戴罩男」

列車大媽英文嗆「不戴罩男」

大陸各地疫情反撲，嚴格要求在公共場合戴口罩。不過，杭州地鐵5號線上8日發生離譜衝突。一名外國男子不願意佩戴口罩，被勸戴後大罵髒話，身穿紅色背心的列車志工大媽迅速用英文回嗆「中國不歡迎你」，該視頻發佈後引起大陸網友熱議，大媽很勇敢，但怎麼沒有乘客幫忙只顧著拍攝。

「兩盒便當」惹哭貨車司機　

「兩盒便當」惹哭貨車司機　

網美在社區裸背露肩拍清涼照 居民投訴：有些女孩連內衣都沒穿

網美在社區裸背露肩拍清涼照 居民投訴：有些女孩連內衣都沒穿

湖北抗疫救火隊書記應勇卸任 前住建部長王蒙徽接棒

湖北抗疫救火隊書記應勇卸任 前住建部長王蒙徽接棒

媽催婚放大絕！店門口貼「8條件」幫她徵婚　

媽催婚放大絕！店門口貼「8條件」幫她徵婚　

關鍵字：

杭州書記貪腐違紀落馬科技螞蟻阿里周江勇

讀者迴響

熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

本土劇女星道歉「宣布息影」！

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

身分證拿出來！對中6數字免費住飯店

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面