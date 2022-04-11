前杭州書記周江勇被起訴　「斂財20年」從副縣長任內開始貪

▲前杭州市委書記周江勇遭安徽滁州檢察院提起公訴。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸前杭州市委書記周江勇落馬8個月後，今（11）日被安徽省滁州檢察院提起公訴。根據起訴書內容揭露，周江勇於2001年擔任鄞縣副縣長時便開始斂財，隨著他在官場上平步青雲，一路升遷的同時仍持續斂財，直到擔任浙江省委常委、杭州市委書記的高位為止，收賄貪污的日子長達20年。

▲周江勇在獄中懺悔收賄犯行。（圖／翻攝央視）

《北京青年報》旗下自媒體《政知道》報導，檢察機關起訴指控，周江勇利用擔任浙江省鄞縣副縣長，象山縣縣長、縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市市長、市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

▲周江勇從20年前擔任副縣長時期便開始收賄。（圖／CFP）

據了解，周江勇也成為杭州首位被查的市委書記，同時是繼浙江省政協前副主席斯鑫良、寧波前市長盧子躍，浙江省在中共十八大後被查的第三位省部級高官。

周江勇除收賄貪污外，還被指控違規配備私人警衛及公務用車，同時，在政商關係上也沒有界限，包括應私營企業請託選拔任用幹部、干預市場經濟及執法司法活動、利用職務之便包工程謀利和縱容親屬非法收受巨額財物等。

公開資訊顯示，周江勇出身農務之家，和其弟周健勇一人從政、一人經商，形成政商勾結的利益團體。周江勇1967年9月出生，現年55歲，浙江寧波人，原被視為大陸政壇中年輕一輩的耀眼之星，有望擠身中央要職，不料卻在擔任杭州市委書記3年後被查，提早結束政治生命。