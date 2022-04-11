情侶公園約會「車內晃太大」被抓！2月後她慘被榨乾　劇情大逆轉

▲李女報警求助。（圖／翻攝自江蘇省廣播電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸南京一李姓正妹今年1月底，和男友開車到當地某公園幽會。一名「警察」看到車子晃超大，就圍著車子觀察，之後用手機拍攝了影片並敲擊了車窗。他自稱自己是警察，並以兩人違法為由向她索要錢財。慌了神的李女和男友，趕緊交了錢以為就沒事了。可是2個月後，對方又找上門來。

據《江蘇省廣播電視台》報導，連續幾次被要求罰錢，李女這下意識到可能有詐，趕緊報了警。她告訴警員，當天晚上她和男友正在車內約會，一名趙姓男子突然出現並敲了車窗。趙男稱，他們兩人擾亂了社會治安，要被拘留15天。在趙男哄騙下，李女最終交出了10000元人民幣（約新台幣45599）。

3月底，趙男又主動聯繫李女要了1000元（人民幣，下同），這次他稱自己是保密局的工作人員，這才讓李女察覺有點不對勁，趕緊報案求助。

▲公園保全被逮捕。（圖／翻攝自江蘇省廣播電視台）

隨後，警員讓李女給趙男打電話，誘騙他到派出所來並在派出所將其抓捕。經調查，趙男是公園的保安，負責公園的巡邏任務。當時，趙男發現車子有動靜就圍著車子觀察，之後用手機拍攝了影片並敲擊了車窗。

目前，趙男因涉嫌冒充國家工作人員招搖撞騙罪，被警方採取刑事強制措施。辦案警員查明，李女的行為並不違法，如果當時她能夠沉著冷靜地去識別對方的身分，就不會讓對方的行騙得逞。

南京市公安局建鄴分局雙閘派出所警員吳畏說，「遇到此類情況，可以當面查驗警官證、詢問警號，還可以撥打110核實身分。國家工作人員包括警察絕對不會私下收受市民的錢去解決事情，還當場把人放走。」警方提醒，民眾在日常生活中如果遇到現場索要錢財的「警察」，請立即向公安機關報案。