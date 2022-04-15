花蓮校園疫情擴大　縣府籲原住民長者接種疫苗...最高可拿2500元

▲因應疫情持續擴大，花蓮縣內多數校園受波及，花蓮縣政府14下午緊急宣布，縣立學校15日預防性停課一天。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠疫情持續延燒，花蓮縣已累計有255確診案例，縣長徐榛蔚14日在防疫記者會宣布花蓮縣立體中、國中小、附設幼兒園15日預防性停課不停學，採線上教學課程，並啟動「護老計畫」，鼓勵長者施打疫苗。對於文健站、福氣站等長者照護站部分，各鄉鎮市可自行決定是否關站，同時呼籲民眾配合防疫工作，也呼籲長者盡快施打疫苗！

徐榛蔚表示，為因應新冠病毒肆虐，花蓮縣政府擴增新冠疫苗接種合約醫療院所，也結合社區、職場及學校資源，設置大型疫苗快打站，積極為鄉親施打疫苗，衛生局啟動「護老計畫」，連結民政體系，挨家挨戶關懷長者，針對有意願施打疫苗的長者，除了中央疫情指揮中心提供的補助，有長照居服員陪伴服務及搭配長照交通車、復康巴士等乘坐無障礙車輛前往院所接種等措施外，花蓮縣特別針對75歲以上非居家照顧服務且有意願施打疫苗長者，由地方村里（鄰）長、村里幹事或衛生所保健志工陪同至衛生所施打疫苗，以解決長者無人陪同、行動不便之問題。

同時也公告65歲以上及55歲以上原住民長者即日起至5月31日止，凡施打疫苗第一劑或第二劑者，縣府發贈1,000元禮券，施打第三劑者發贈500元。

除此之外，花蓮縣政府提供多項服務措施為長輩服務，包括增設疫苗施打站，提供施打站隨到隨打之服務，藉以提高花蓮縣疫苗覆蓋率，也提高每位鄉親的免疫力，更呼籲長者應至少施打兩劑以上，讓自身產生抵抗力及保護力，同時也減少傳播力。

為減少校園染疫之風險，教育處代理處長翁書敏說明，花蓮縣立體育中學、國中、國小及附設幼兒園明日預防性停止實體課程一天，改採線上教學課程，補習班及幼兒園比照停課做法；對於國立、私立高中職學校因隸屬中央教育部管轄，縣府後續將會協調轄內各高中職，建議學校比照花蓮縣府做法，預防性停課一天。

針對停課後，家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，將比照去年停課不停學模式，學校會負起照顧之責，且會繼續提供學生到校學習、照顧與用餐之義務。

衛生局長朱家祥提醒鄉親，疫苗接種是一種保護網，接種疫苗可以降低感染及產生重症的風險，尤其是針對長者，因此防範Omicron的感染，請家中尚未施打疫苗的長者，可以透過縣府提供的服務措施，儘速完成疫苗接種，儘早得到保護力。