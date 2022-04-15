不斷更新／18縣市366校停課名單曝光　花蓮縣高中職以下今全停課

▲疫情延燒進入校園。（圖／記者游芳男翻攝）



生活中心／台北報導

本土疫情延燒確診再創新高，根據教育部昨晚最新統計，全台有18縣市、366校全校停課或部分班級停課。此外，花蓮縣政府昨深夜宣布，今天花蓮全縣高中職、國中小、附設幼兒園預防性停課一天，採遠距教學，另私立幼兒園、補習班也可以比照辦理。

教育部指出，停課學校包括幼兒園59所、國小148校、國中48校、高級中等學校62校、大專校院48校。依師生染疫狀況不同，採全校停課、部分班級停課或改成線上教學。停課學校分別位於新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等18縣市。

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另外彰化縣和美高中14日晚間也收到教育觸緊急停課通知，今全部禁止到校、全部改線上課程。《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

◎成功國中：

有學生確診，校方12日宣布，該確診學生班級即日起停課10天，並於22日返校上課。

◎信義國小：

全校有2班3學生確診，校方宣布11日起停課至4月18日。

◎經國管理暨健康學院：

校內有3名學生確診，全校遠距教學至4月10日。7日再宣布遠距延長至17日。

◎崇右影藝科技大學：

因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月17日。

◎海洋大學：

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。校方7日再公告遠距教學延長至17日。

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）



【台北市】

◎延平國小：

一名學生確診，同班29位學生從13日起開始停課，在家進行自主健康管理，到4月25日再復課。

◎松山區某高中：

北市教育局13日證實松山區某高中有一名學生確診，依照教育部最新停課標準，該班級學生將停課10天。

◎北一女中：

北一女中13日有一名老師確診，該師任教班級依最新停課規定，13日起到週五停止實體課程。

◎建國中學：

1名學生確診，該學生的班級和社團停課，改線上至4月18日。

◎台北藝術大學：

校方11日公告，10日接獲通知兩名學生確診新冠肺炎，校園除全面清消，即起至4月20日所有課程採遠距教學。

◎銘傳大學（台北校區）：

2名學生確診，校方宣布即日起至4月16日調整為遠距教學。

◎幸安國小：

1名學生確診，該班至4月17日， 4月18日復課。

◎私立復興中學幼兒園：

1名學童確診，校方宣布共計10個班、300名學童4月17日前停止到校，全數改為線上教學。

◎東吳大學：

東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，所有學制課程自4/7(四)至4/16(六)止，師生停止至校實體上課，全校改採線上教學，停課不停學。

◎台北市立大學：

台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日恢復實體授課。校方7日再公布因應疫情升溫，11日到17日維持遠距教學。

◎台北商業大學：

台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學。校方8日公布持續實施預防性遠距教學至17日。

◎中國科技大學：

原先有1名生確診，相關班級改遠距上課到4月10日；5日深夜接獲又有另一名學生確診，因此從7日起到17日為止，全校（含台北與新竹校區）改採遠距教學。

◎世新大學：

2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，原公告所有課程在4月11日前，一律改為線上教學；6日因再有學生確診，校方表示為近日疫情發展因應所需，持續遠距教學至4月17日止，自4月18日起恢復到校上課。

◎文化大學：

文化大學11日表示，校內已累計2名學生染疫，全校含推廣部所有課程改採遠距教學至24日，另有部分大雅館住宿生將居家隔離至20日。

◎台灣師範大學：

台師大6日證實有一名碩士生確診，7日晚間宣布校內疑似出現第二例確診，目前仍在疫調中，並非住宿生，也未參加體育表演會等校內大型活動，校園內已緊急完成全面清消，依照政府防疫規定，為降低群聚風險，維護師生健康，所有課程自4月8日起至4月17日止全面改為遠距教學。

▲台灣師範大學即起至4月17日止全面改為遠距教學。（圖／記者許敏溶攝）



【新北市】

◎康橋國際學校：

新北秀岡校區13日傳出有一名國中生確診，同班其餘30餘名學生13日中午已返家，並從14日起停課10天。

◎明志科技大學：

因應當前疫情嚴峻，經學校防疫會議決議，自7日起至4月17日止，全校各學制課程皆調整為線上遠距授課。

◎醒吾科技大學：

2位學生確診，校方6日在網站公告，中午起先預防性停課，7日起到15日全校課程（含進修學制）採取遠距教學課程。

◎台灣藝術大學：

有師生確診，自4月2日中午12時至4月17日止全校全面線上授課。表演、實作等課程若需彈性調整授課者，得採其他替代方案或延後授課方式進行。

◎新店耕莘專校：



新店耕莘專校傳生確診，校方官網公告，因應新店校區疫情緊繃，即日起至4月18日，共10天停止到校上課。

◎輔仁大學：

校方2日接獲地方衛生所通知出現確診個案，決議自2日至11日止，所有課程暫停到校實體上課，本段期間各課程依教師安排採彈性遠距線上方式進行。校方8日再公告，為因應近日全國各地確診個案大量暴增，實施預防性積極作為，暫停到校實體上課延長至4月17日止。

▲輔仁大學暫停到校實體上課延長至4月17日止。（圖／輔仁大學提供）



【桃園市】

◎中原大學：

校方8日公告，考量近期疫情嚴峻，為避免群聚增加染疫風險，實施預防性停課—全校停止實體授課改線上教學至4月17日，各項實體群聚型活動及集會亦暫停舉辦至4月17日。

◎開南大學：

全校延長停課至4/24，4/25復課。

◎中埔國小：

確診者該班級停課10天(4/7-4/16，4/17復課)。

◎南勢國小：

8日傳出有學童確診，校方緊急發布停課公告，確診者該班級停課10天(4/8~4/17，4/18復課)，其餘師生停課7天(4/8~4/14，4/15復課)。

◎萬能科技大學：

全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)

◎青埔國中：

確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課），其餘師生停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

◎私立向品語文文理短期補習班中壢新生分班：

停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

◎私立鳳橋文理語文數學短期補習班(飛騰教育青埔校)：



停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

◎青園國小：

全校預防性停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

◎大成國小：

確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

◎私立建文兒童課後照顧服務中心：

停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

◎私立經典文理美語短期補習班：



停課10天（4/12-4/21，4/22復課)

◎龍華科大：

全校停課11天（4/7~4/17，4/18復課），因適逢假日故延長為11天

◎楓樹國小：

9日一名小六女學童出現發燒症狀，自行到醫院採檢確診。校方10日宣布全校停課7天

◎辰果美語文理短期補習班：

停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

◎私立親親語文數學短期補習班(夏恩英語龜山楓樹校)：

停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

◎新生醫專：

新增1名學生確診，全校停課9天，4月18日復課。

◎國立體育大學：

有新增確診，全校停課12天，4月23日復課。

◎新興高中：

全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)。

◎啟英高中：

確診者該班級停課10天(4/12~4/21,4/22復課)，其餘師生停課7天(4/12~4/18，4/19復課)。

◎中原國小：

確診者該班停課10天(4/12~4/21，4/22復課）

◎銘傳大學：

全校停課6天(4/12~4/17，4/18復課)

◎長庚大學：

全校停課10天(4/6~4/15，4/16復課）



◎龍山國小：

全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）



◎私立芙西爾美語文理短期補習班：

停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

◎平興國小：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)，其他班級預防性停課一天，復課前進行快篩，全數陰性即可復課

◎仁和國中：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)，其他班級預防性停課一天，復課前進行快篩，全數陰性即可復課

◎成功工商：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎永平工商：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎中山國小：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天

◎琢思文理語文數學短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天

◎中壢國中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎平鎮國中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天

◎童安園幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天

◎大業幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天

◎大忠國小、大溪國小、永豐高中(國中部)、六和高中、觀音國中、治平高中、林森國小、西門國小、乖乖幼兒園、巴黎幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)。

▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）



【新竹市】

◎頂埔國小：

1學生確診，該班級停課至18日。

◎新科國中：

一名教師確診，於4月6日起停課，4月18日復課。

◎康橋小學：

有確診者，於4月6日起停課，4月18日復課。

【新竹縣】

◎北平國小：

1名學生確診，該班暫停實體課程10天。

◎博愛國小：

1名學生4/13（三）確診，該班自4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課10天，衛生局經疫調匡列，與確診者同活動區域的10個班級，共346人，4/14（四）暫停實體課程1天。

◎華聖頓美語班：

因博愛國小1確診生就讀，該班自4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。

◎成功國中：

1名學生確診，該班級從4/8至4/17，停課10天。

◎極上塾成功分校補習班：

因成功國中1學生確診，該生班級即日起停課至4/16。

◎紐約幼兒園：

1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4/9至4/18停課。

◎芎林國小：

1名學生確診，該班4/13至4/22暫停實體授課10天。

◎冠希補習班：

因芎林國小確診個案，該班4/9至4/18暫停實體授課10天。（因學生離開學校、補習班時間有差異，因此暫停實體授課時間不同）

◎信勢國小：

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。

◎佳欣補習班：

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。

◎新湖國小：

1名學生、1名老師確診，全校4/9至4/18停課，4/19復課。

◎弘承補習班：

新湖國小確診個案，該班4/9至4/18停課10天，其餘班級4/11預防性停課1天。

◎仰德高中：

全校採檢結果有2名學生確診，全校停課至4/18。

◎明新科技大學：

2名學生確診，全校4/12至4/21實施遠距教學。

◎忠孝國中：

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎新豐國小：

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎牛津補習班：

因新豐國小確診生就讀，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。

◎聚集德非營利幼兒園：

2名同班幼生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。

▲新竹縣政府針對轄內清消。（圖／新竹縣政府提供）



【苗栗縣】

◎某國小：

苗栗縣政府7日晚間公布，某國小三年級男童因與外縣市被通知採檢親戚有接觸史，且出現症狀，由家長帶往醫院採檢PCR陽性確診，就讀班級和安親班級停課10天。

【台中市】

◎中山醫學大學：

3名學生確診，校方宣布護理系三、四年級停課改採線上教學。大三停課至24日，大四停課至5月1日。

◎弘光科技大學：

弘光科大防疫長潘世尊13日表示，11日接獲一名老師通報因友人確診，自行快篩為陽性，已聯繫衛生機關協助就醫採檢。校方11日先通知有與老師接觸的學生、教職員，12日起暫不入校園。校方在12日晚上再接獲一名學生通報，因接觸確診對象，接獲台北市衛生局匡列通知，PCR檢測結果為陽性。馬上通知與確診者接觸過的師生、教職員，13日起暫不入校園，進行預防性居家隔離或自主健康管理，並進行環境清潔消毒。

◎靜宜大學：

13日公告接獲通知一名學生確診，下午預防性停課清消，校方依據教育部12日修正的停課標準，已將密切接觸者進行居家隔離並暫停實體課程3天，以彈性措施進行線上同步或非同步的遠距教學；其他教職員生則正常上課、上班。

◎東勢國小：

確診者由原本1人再增加1人，原本僅該班停課10天，自12日起擴大全校停課10天。

◎東新國小：

台中市10日宣布就讀東勢區東新國小附設幼兒園的5歲女童確診，需全園停課10天。因女童的同學、及同學的哥哥、姐姐已確診染疫，且都就讀東新國小，為防堵疫情，東新國小11日宣布停課10天，

◎亞洲大學：

台中亞洲大學10日有學生在網路PO文聲稱校內有學生確診。校方表示，的確有一名學生經醫院PCR採檢為陽性，由於該生8日曾到校上課，同班級學生已被通知11日起先改採遠距離上課。

◎新社高中：

台中市政府8日表示，國中部2名學生確診，校方緊急停課14天，改採線上教學。

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診。（圖／市府提供）



【彰化縣】

◎和美高中：

14日晚間也緊急宣布，今天全校(含國中部及高中部)暫停實體課程，改為線上課程，請勿到校上課。

◎建國科技大學：

14日公告，12日有名確診參與競賽的「校外」選手曾進入校園內，與該名確診者足跡重疊，立即對於同時間段、同地點出入之部份師生，包括教師及現場服務學生共有45人已經自主隔離，13日至15日則採線上授課。

【雲林縣】

◎北港高中：

11日緊急公告全校停課延長至4月18日。

◎維多利亞雙語中小學：

預防性停課10天至4月17日。

◎揚子中學：

預防性停課10天至4月17日。

【嘉義市】

◎小橘子幼兒園：

1老師確診，全園學童及教職員工共100人均納入採檢對象，幼兒園預防性停課3天。

◎嘉義高中：

1名教師9日確診，全校原預防性停課至13日，校方11日宣布因應可能風險，全校停課不停學延長到18日，並取消16日校慶大會暨園遊會。

◎嘉北國小：

3位學生PCR篩檢陽性（中央尚未編列案號），預防性停課10天至4月18日。

【台南市】

◎成功大學：

校方8日宣布，因應確診者到本校圖書館，期間與確診者足跡重疊之人數眾多，為有效阻止傳播鏈並滿足學習不中斷之需求，實施課程全面線上教學。另請教職員工生盡量避免跨縣市移動及參加大型活動。實施期間自4月8日中午 12：00 起至4月17日。

◎長榮大學：

校方8日公告，已有3位學生確診，故該校延長遠距線上教學至111年4月17日止。

◎開元小學：



開元小學1名學生確診，校方宣布，該班級停課10日，停課日期為4/9～4/18，復課日4/19。

【高雄市】

◎中山大學：

14日發布訊息表示，13日晚該校出現1確診，部分同學停課3天，相關課程也可能會停課或暫時改為遠距教學。

◎高雄科技大學：

高雄科技大學13日出現4位學生確診，密切接觸的21班級師生，14日至16日實施線上教學，都不可以到學校。

◎溪寮國小：

11日在網站公告，校內確診數提升，停課到20日，預計21日復課，原訂18、19日舉行的期中考延到28、29日。

◎四維國小：

高雄市苓雅區四維國小因配合高雄市防疫政策，9日深夜宣布，即日至18日停課，並於19日復課

▲ 台灣祭會場擠滿人潮，多名曾參與活動的學生確診。（圖／記者陳崑福攝）

【宜蘭縣】

◎聖母護專：

宜蘭聖母護專有學生確診，校方9日緊急公告停課兩周，4/11~4/22依照原有課表時間進行線上授課及期中考。

【花蓮縣】

◎花蓮縣長徐榛蔚宣布15日全縣國中小、附設幼兒園預防性停課一天，採遠距教學，另外，私立幼兒園、補習班也可以比照辦理。

◎光華國小：

1人確診，全班停課至4/22。

◎蒙特利梭幼兒園：

1人確診，全校停課至4/15。

◎自強國中：

1人確診，4/12~4/15全校改視訊授課，4/16~4/21全中運停課。

◎信義附幼：

2人確診，4/11~4/21全校停課。

◎東華附小：

2人確診，4/11~4/22全校改線上教學，4/25恢復實體授課。

◎明義國小：

1人確診，4/11~4/20全班採視訊授課。

◎花蓮女中：

10日深夜增1人確診，校方在學校網站緊急宣布，全校自11日起停課14天，直到25日才恢復返校上課。

◎東華大學：

校方6日公告，接獲地方衛生單位通知出現確診個案，自4月6日至16日止暫停到校實體上課，一律採線上遠距教學方式進行授課；並依疫情發展滾動式調整防疫措施。

◎慈濟大學：

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日。校方6日宣布，因再增1位教師、2位學生確診，遠距延長至17日。

▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）



【台東縣】

◎成功國小(共12班)、三民國小(共6班)：

全校有三分之一班級因學生與確診者有密切接觸，學生被匡列居家隔離，從14日起，全校暫時停止實體課程2天。

◎豐榮國小幼兒園、富山國小幼兒園：

同樣有學生因家人確診匡列居隔，14日起幼兒園全園暫時停止實體課程二天。

◎新港國中、國立成功商業水產職業學校、台東特教學校：

被匡列學生的班級，14日起暫時停止實體課程二天（新港國中停3班、成功商水停1班、台東特教學校停1班）。