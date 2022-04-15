不斷更新／18縣市366校停課名單曝光　花蓮縣高中職以下今全停課

▲疫情延燒進入校園。（圖／記者游芳男翻攝）
生活中心／台北報導
本土疫情延燒確診再創新高，根據教育部昨晚最新統計，全台有18縣市、366校全校停課或部分班級停課。此外，花蓮縣政府昨深夜宣布，今天花蓮全縣高中職、國中小、附設幼兒園預防性停課一天，採遠距教學，另私立幼兒園、補習班也可以比照辦理。
教育部指出，停課學校包括幼兒園59所、國小148校、國中48校、高級中等學校62校、大專校院48校。依師生染疫狀況不同，採全校停課、部分班級停課或改成線上教學。停課學校分別位於新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等18縣市。
另外彰化縣和美高中14日晚間也收到教育觸緊急停課通知，今全部禁止到校、全部改線上課程。《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：
【基隆市】
◎成功國中：
有學生確診，校方12日宣布，該確診學生班級即日起停課10天，並於22日返校上課。
◎信義國小：
全校有2班3學生確診，校方宣布11日起停課至4月18日。
◎經國管理暨健康學院：
校內有3名學生確診，全校遠距教學至4月10日。7日再宣布遠距延長至17日。
◎崇右影藝科技大學：
因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月17日。
◎海洋大學：
因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。校方7日再公告遠距教學延長至17日。
▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）
【台北市】
◎延平國小：
一名學生確診，同班29位學生從13日起開始停課，在家進行自主健康管理，到4月25日再復課。
◎松山區某高中：
北市教育局13日證實松山區某高中有一名學生確診，依照教育部最新停課標準，該班級學生將停課10天。
◎北一女中：
北一女中13日有一名老師確診，該師任教班級依最新停課規定，13日起到週五停止實體課程。
◎建國中學：
1名學生確診，該學生的班級和社團停課，改線上至4月18日。
◎台北藝術大學：
校方11日公告，10日接獲通知兩名學生確診新冠肺炎，校園除全面清消，即起至4月20日所有課程採遠距教學。
◎銘傳大學（台北校區）：
2名學生確診，校方宣布即日起至4月16日調整為遠距教學。
◎幸安國小：
1名學生確診，該班至4月17日， 4月18日復課。
◎私立復興中學幼兒園：
1名學童確診，校方宣布共計10個班、300名學童4月17日前停止到校，全數改為線上教學。
◎東吳大學：
東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，所有學制課程自4/7(四)至4/16(六)止，師生停止至校實體上課，全校改採線上教學，停課不停學。
◎台北市立大學：
台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日恢復實體授課。校方7日再公布因應疫情升溫，11日到17日維持遠距教學。
◎台北商業大學：
台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學。校方8日公布持續實施預防性遠距教學至17日。
◎中國科技大學：
原先有1名生確診，相關班級改遠距上課到4月10日；5日深夜接獲又有另一名學生確診，因此從7日起到17日為止，全校（含台北與新竹校區）改採遠距教學。
◎世新大學：
2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，原公告所有課程在4月11日前，一律改為線上教學；6日因再有學生確診，校方表示為近日疫情發展因應所需，持續遠距教學至4月17日止，自4月18日起恢復到校上課。
◎文化大學：
文化大學11日表示，校內已累計2名學生染疫，全校含推廣部所有課程改採遠距教學至24日，另有部分大雅館住宿生將居家隔離至20日。
◎台灣師範大學：
台師大6日證實有一名碩士生確診，7日晚間宣布校內疑似出現第二例確診，目前仍在疫調中，並非住宿生，也未參加體育表演會等校內大型活動，校園內已緊急完成全面清消，依照政府防疫規定，為降低群聚風險，維護師生健康，所有課程自4月8日起至4月17日止全面改為遠距教學。
▲台灣師範大學即起至4月17日止全面改為遠距教學。（圖／記者許敏溶攝）
【新北市】
◎康橋國際學校：
新北秀岡校區13日傳出有一名國中生確診，同班其餘30餘名學生13日中午已返家，並從14日起停課10天。
◎明志科技大學：
因應當前疫情嚴峻，經學校防疫會議決議，自7日起至4月17日止，全校各學制課程皆調整為線上遠距授課。
◎醒吾科技大學：
2位學生確診，校方6日在網站公告，中午起先預防性停課，7日起到15日全校課程（含進修學制）採取遠距教學課程。
◎台灣藝術大學：
有師生確診，自4月2日中午12時至4月17日止全校全面線上授課。表演、實作等課程若需彈性調整授課者，得採其他替代方案或延後授課方式進行。
◎新店耕莘專校：
新店耕莘專校傳生確診，校方官網公告，因應新店校區疫情緊繃，即日起至4月18日，共10天停止到校上課。
◎輔仁大學：
校方2日接獲地方衛生所通知出現確診個案，決議自2日至11日止，所有課程暫停到校實體上課，本段期間各課程依教師安排採彈性遠距線上方式進行。校方8日再公告，為因應近日全國各地確診個案大量暴增，實施預防性積極作為，暫停到校實體上課延長至4月17日止。
▲輔仁大學暫停到校實體上課延長至4月17日止。（圖／輔仁大學提供）
【桃園市】
◎中原大學：
校方8日公告，考量近期疫情嚴峻，為避免群聚增加染疫風險，實施預防性停課—全校停止實體授課改線上教學至4月17日，各項實體群聚型活動及集會亦暫停舉辦至4月17日。
◎開南大學：
全校延長停課至4/24，4/25復課。
◎中埔國小：
確診者該班級停課10天(4/7-4/16，4/17復課)。
◎南勢國小：
8日傳出有學童確診，校方緊急發布停課公告，確診者該班級停課10天(4/8~4/17，4/18復課)，其餘師生停課7天(4/8~4/14，4/15復課)。
◎萬能科技大學：
全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)
◎青埔國中：
確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課），其餘師生停課7天（4/8-4/14，4/15復課）
◎私立向品語文文理短期補習班中壢新生分班：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
◎私立鳳橋文理語文數學短期補習班(飛騰教育青埔校)：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
◎青園國小：
全校預防性停課7天（4/8-4/14，4/15復課）
◎大成國小：
確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
◎私立建文兒童課後照顧服務中心：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
◎私立經典文理美語短期補習班：
停課10天（4/12-4/21，4/22復課)
◎龍華科大：
全校停課11天（4/7~4/17，4/18復課），因適逢假日故延長為11天
◎楓樹國小：
9日一名小六女學童出現發燒症狀，自行到醫院採檢確診。校方10日宣布全校停課7天
◎辰果美語文理短期補習班：
停課10天(4/9-4/18，4/19復課)
◎私立親親語文數學短期補習班(夏恩英語龜山楓樹校)：
停課10天(4/9-4/18，4/19復課)
◎新生醫專：
新增1名學生確診，全校停課9天，4月18日復課。
◎國立體育大學：
有新增確診，全校停課12天，4月23日復課。
◎新興高中：
全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)。
◎啟英高中：
確診者該班級停課10天(4/12~4/21,4/22復課)，其餘師生停課7天(4/12~4/18，4/19復課)。
◎中原國小：
確診者該班停課10天(4/12~4/21，4/22復課）
◎銘傳大學：
全校停課6天(4/12~4/17，4/18復課)
◎長庚大學：
全校停課10天(4/6~4/15，4/16復課）
◎龍山國小：
全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）
◎私立芙西爾美語文理短期補習班：
停課10天(4/13-4/22，4/23復課）
◎平興國小：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)，其他班級預防性停課一天，復課前進行快篩，全數陰性即可復課
◎仁和國中：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)，其他班級預防性停課一天，復課前進行快篩，全數陰性即可復課
◎成功工商：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
◎永平工商：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
◎中山國小：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天
◎琢思文理語文數學短期補習班：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天
◎中壢國中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
◎平鎮國中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天
◎童安園幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天
◎大業幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)，其他班級4/14預防性停課1天
◎大忠國小、大溪國小、永豐高中(國中部)、六和高中、觀音國中、治平高中、林森國小、西門國小、乖乖幼兒園、巴黎幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)。
▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）
【新竹市】
◎頂埔國小：
1學生確診，該班級停課至18日。
◎新科國中：
一名教師確診，於4月6日起停課，4月18日復課。
◎康橋小學：
有確診者，於4月6日起停課，4月18日復課。
【新竹縣】
◎北平國小：
1名學生確診，該班暫停實體課程10天。
◎博愛國小：
1名學生4/13（三）確診，該班自4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課10天，衛生局經疫調匡列，與確診者同活動區域的10個班級，共346人，4/14（四）暫停實體課程1天。
◎華聖頓美語班：
因博愛國小1確診生就讀，該班自4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。
◎成功國中：
1名學生確診，該班級從4/8至4/17，停課10天。
◎極上塾成功分校補習班：
因成功國中1學生確診，該生班級即日起停課至4/16。
◎紐約幼兒園：
1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4/9至4/18停課。
◎芎林國小：
1名學生確診，該班4/13至4/22暫停實體授課10天。
◎冠希補習班：
因芎林國小確診個案，該班4/9至4/18暫停實體授課10天。（因學生離開學校、補習班時間有差異，因此暫停實體授課時間不同）
◎信勢國小：
1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。
◎佳欣補習班：
1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。
◎新湖國小：
1名學生、1名老師確診，全校4/9至4/18停課，4/19復課。
◎弘承補習班：
新湖國小確診個案，該班4/9至4/18停課10天，其餘班級4/11預防性停課1天。
◎仰德高中：
全校採檢結果有2名學生確診，全校停課至4/18。
◎明新科技大學：
2名學生確診，全校4/12至4/21實施遠距教學。
◎忠孝國中：
1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。
◎新豐國小：
1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。
◎牛津補習班：
因新豐國小確診生就讀，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。
◎聚集德非營利幼兒園：
2名同班幼生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。
▲新竹縣政府針對轄內清消。（圖／新竹縣政府提供）
【苗栗縣】
◎某國小：
苗栗縣政府7日晚間公布，某國小三年級男童因與外縣市被通知採檢親戚有接觸史，且出現症狀，由家長帶往醫院採檢PCR陽性確診，就讀班級和安親班級停課10天。
【台中市】
◎中山醫學大學：
3名學生確診，校方宣布護理系三、四年級停課改採線上教學。大三停課至24日，大四停課至5月1日。
◎弘光科技大學：
弘光科大防疫長潘世尊13日表示，11日接獲一名老師通報因友人確診，自行快篩為陽性，已聯繫衛生機關協助就醫採檢。校方11日先通知有與老師接觸的學生、教職員，12日起暫不入校園。校方在12日晚上再接獲一名學生通報，因接觸確診對象，接獲台北市衛生局匡列通知，PCR檢測結果為陽性。馬上通知與確診者接觸過的師生、教職員，13日起暫不入校園，進行預防性居家隔離或自主健康管理，並進行環境清潔消毒。
◎靜宜大學：
13日公告接獲通知一名學生確診，下午預防性停課清消，校方依據教育部12日修正的停課標準，已將密切接觸者進行居家隔離並暫停實體課程3天，以彈性措施進行線上同步或非同步的遠距教學；其他教職員生則正常上課、上班。
◎東勢國小：
確診者由原本1人再增加1人，原本僅該班停課10天，自12日起擴大全校停課10天。
◎東新國小：
台中市10日宣布就讀東勢區東新國小附設幼兒園的5歲女童確診，需全園停課10天。因女童的同學、及同學的哥哥、姐姐已確診染疫，且都就讀東新國小，為防堵疫情，東新國小11日宣布停課10天，
◎亞洲大學：
台中亞洲大學10日有學生在網路PO文聲稱校內有學生確診。校方表示，的確有一名學生經醫院PCR採檢為陽性，由於該生8日曾到校上課，同班級學生已被通知11日起先改採遠距離上課。
◎新社高中：
台中市政府8日表示，國中部2名學生確診，校方緊急停課14天，改採線上教學。
▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診。（圖／市府提供）
【彰化縣】
◎和美高中：
14日晚間也緊急宣布，今天全校(含國中部及高中部)暫停實體課程，改為線上課程，請勿到校上課。
◎建國科技大學：
14日公告，12日有名確診參與競賽的「校外」選手曾進入校園內，與該名確診者足跡重疊，立即對於同時間段、同地點出入之部份師生，包括教師及現場服務學生共有45人已經自主隔離，13日至15日則採線上授課。
【雲林縣】
◎北港高中：
11日緊急公告全校停課延長至4月18日。
◎維多利亞雙語中小學：
預防性停課10天至4月17日。
◎揚子中學：
預防性停課10天至4月17日。
【嘉義市】
◎小橘子幼兒園：
1老師確診，全園學童及教職員工共100人均納入採檢對象，幼兒園預防性停課3天。
◎嘉義高中：
1名教師9日確診，全校原預防性停課至13日，校方11日宣布因應可能風險，全校停課不停學延長到18日，並取消16日校慶大會暨園遊會。
◎嘉北國小：
3位學生PCR篩檢陽性（中央尚未編列案號），預防性停課10天至4月18日。
【台南市】
◎成功大學：
校方8日宣布，因應確診者到本校圖書館，期間與確診者足跡重疊之人數眾多，為有效阻止傳播鏈並滿足學習不中斷之需求，實施課程全面線上教學。另請教職員工生盡量避免跨縣市移動及參加大型活動。實施期間自4月8日中午 12：00 起至4月17日。
◎長榮大學：
校方8日公告，已有3位學生確診，故該校延長遠距線上教學至111年4月17日止。
◎開元小學：
開元小學1名學生確診，校方宣布，該班級停課10日，停課日期為4/9～4/18，復課日4/19。
【高雄市】
◎中山大學：
14日發布訊息表示，13日晚該校出現1確診，部分同學停課3天，相關課程也可能會停課或暫時改為遠距教學。
◎高雄科技大學：
高雄科技大學13日出現4位學生確診，密切接觸的21班級師生，14日至16日實施線上教學，都不可以到學校。
◎溪寮國小：
11日在網站公告，校內確診數提升，停課到20日，預計21日復課，原訂18、19日舉行的期中考延到28、29日。
◎四維國小：
高雄市苓雅區四維國小因配合高雄市防疫政策，9日深夜宣布，即日至18日停課，並於19日復課
▲ 台灣祭會場擠滿人潮，多名曾參與活動的學生確診。（圖／記者陳崑福攝）
【宜蘭縣】
◎聖母護專：
宜蘭聖母護專有學生確診，校方9日緊急公告停課兩周，4/11~4/22依照原有課表時間進行線上授課及期中考。
【花蓮縣】
◎花蓮縣長徐榛蔚宣布15日全縣國中小、附設幼兒園預防性停課一天，採遠距教學，另外，私立幼兒園、補習班也可以比照辦理。
◎光華國小：
1人確診，全班停課至4/22。
◎蒙特利梭幼兒園：
1人確診，全校停課至4/15。
◎自強國中：
1人確診，4/12~4/15全校改視訊授課，4/16~4/21全中運停課。
◎信義附幼：
2人確診，4/11~4/21全校停課。
◎東華附小：
2人確診，4/11~4/22全校改線上教學，4/25恢復實體授課。
◎明義國小：
1人確診，4/11~4/20全班採視訊授課。
◎花蓮女中：
10日深夜增1人確診，校方在學校網站緊急宣布，全校自11日起停課14天，直到25日才恢復返校上課。
◎東華大學：
校方6日公告，接獲地方衛生單位通知出現確診個案，自4月6日至16日止暫停到校實體上課，一律採線上遠距教學方式進行授課；並依疫情發展滾動式調整防疫措施。
◎慈濟大學：
3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日。校方6日宣布，因再增1位教師、2位學生確診，遠距延長至17日。
▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）
【台東縣】
◎成功國小(共12班)、三民國小(共6班)：
全校有三分之一班級因學生與確診者有密切接觸，學生被匡列居家隔離，從14日起，全校暫時停止實體課程2天。
◎豐榮國小幼兒園、富山國小幼兒園：
同樣有學生因家人確診匡列居隔，14日起幼兒園全園暫時停止實體課程二天。
◎新港國中、國立成功商業水產職業學校、台東特教學校：
被匡列學生的班級，14日起暫時停止實體課程二天（新港國中停3班、成功商水停1班、台東特教學校停1班）。
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