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快訊／立院三讀村里長「事務補助費」加到5萬　地方年增4.6億支出

▲▼立法院院會 三讀「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案 民進黨立委拿「村里長事務費加5000 里民服務更加分」手板合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院三讀通過村里長事務補助費加5000元後，民進黨立委在議場合影。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉將在年底登場，屆時將該選村里長等地方公職人員。立法院院會15日三讀修正《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，明定村里長每月4.5萬元的「事務補助費」將調高至5萬元，這是時隔超過20年首度調漲，跨黨派立委紛紛舉牌表達支持。但據內政部統計，若將村里長事務補助費增加至5萬元，每年增加地方財政支出4億6566萬元。

包括民進黨立委湯蕙禎、陳瑩、伍麗華、何志偉、羅致政、周春米、許智傑，以及國民黨立委鄭天財、陳超明、林為洲、楊瓊瓔、馬文君、傅崐萁等人提出《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案。

羅致政在提案說明指出，村里長工作內容無所不包，需要負擔民政、衛政、警政、社政等工作，但自2000年《地方制度法》制定後，逾20年來未調整過其事務補助費，期間物價指數漲幅超過24.5％，人均GDP也增加約90%，因此應修法調整補助費用。

立法院院會今天三讀修正《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，規定村里長由鄉鎮市區公所編列事務補助費，每村里每月新台幣5萬元；此外，也刪除原條文「前項事務補助費，係指文具費、郵電費、水電費及其他因公支出之費用」等規定。

根據內政部統計，若將村里長事務補助費增加至5萬元，每年增加地方財政支出4億6566萬元，內政部曾在2017年1月5日曾邀集地方政府研商是否調整村里長事務補助費，因地方政府反應財政不佳而決議維持現行規定。

▲▼立法院院會 三讀「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案 民進黨立委拿「村里長事務費加5000 里民服務更加分」手板合影。（圖／記者屠惠剛攝）

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