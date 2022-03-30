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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

村里長「事務補助費」25年沒調過　周春米提案升至5萬元

▲立法委員周春米。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲立法委員周春米。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院內政委員會30日審查《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，條文主張將現行村里長每月4.5萬「事務補助費」調高至5萬元。身為提案立委，周春米表示，村里長僅有事務補助費支應公務支出，然而隨時代演進，其工作內容變得包山包海；在疫情期間，也有賴村里長協助加強社區鄰里防疫措施，才能安全守住台灣。

《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，由包括民進黨立委湯蕙禎、陳瑩、伍麗華、何志偉、羅致政、周春米、許智傑，以及國民黨立委鄭天財、陳超明、林為洲、楊瓊瓔、馬文君、傅崐萁等人提出，主張將現行村里長每月4.5萬元「事務補助費」調高至5萬元，以及提案新增春節慰問金、為民服務費、考察費用等補助。

由於立法院內政委員會30日審理上述草案，周春米遂在臉書表示，「你還記得22年前一個便當多少錢嗎？」25年前的基本工資為每月1萬5840元，與2022年公告的基本工資每月2萬5250元相比，調整幅度超過50％，然而村里長事務補助費卻從未變動。

周春米說，村里長僅有事務補助費支應公務支出，然而隨著時代演進，村里長工作內容包山包海，弱勢關懷、老人照護、共餐服務、社區治安等，都交付予與在地連結最深的村里長。此外，村里長亦為是社會安全網非常重要的一環，在疫情期間，也有賴村里長協助加強社區鄰里防疫措施，才能安全守住台灣。

但內政部書面意見則指，若將村里長事務補助費增加至5萬元，每年增加地方財政支出4億6566萬元，內政部2017年1月5日曾邀集地方政府研商是否調整村里長事務補助費，因地方政府反應財政不佳而決議維持現行規定。

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