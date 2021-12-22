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狐蝠「剩不到200隻」比台灣黑熊、石虎還少！　他投入保護棲地獲獎

▲▼台灣狐蝠。（圖／林務局提供）

▲狐蝠是公告瀕臨絕種的保育類動物，全台數量在200隻以下。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

台灣動物保護行政監督聯盟舉辦第二屆「友善動物傑出村里長選拔」成績揭曉，此次有6位村里長獲獎，有2人都來自花蓮，何成忠曾協助南安小熊野放，而吳明崇則是致力保護保護狐蝠棲地。

獲獎包括何成忠（花蓮縣）、郭仁澤（新北市）、蕭敏玲（新北市）、林有盛（台中市）、陳正達（宜蘭縣）、吳明崇（花蓮縣）。台灣動物保護⾏政監督聯盟理事⾧王唯治表示，村里長關心動保是趨勢，也是必須走的方向，動保行政事務牽涉社會問題不同層面，其解決不應限縮在少數人、少數團體身上，也不應停留在縣市政府層級，應該落實到村里。

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▲▼二屆「友善動物傑出村里長選拔」揭曉。（圖／台灣動物保護行政監督聯盟提供）

▲第二屆「友善動物傑出村里長選拔」揭曉，6位村里長獲獎。（圖／台灣動物保護行政監督聯盟提供）

其中，何成忠是守護黑熊的頭目，在黑熊有緊急事件或危難時，都會看到他身影，在村裡成立卓溪鄉黑熊巡守隊，堪為先驅，更自主蒐集在地黑熊出現資料，並與官方及專業團隊合作，提供黑熊即時訊息，減少人為干擾和人熊衝突，協助南安小熊野放，讓黑熊可以自由自在地生活在山林之間。

狐蝠是公告瀕臨絕種的保育類動物，全台數量在200隻以下，其中花蓮族群最多，有將近50幾隻，比台灣黑熊、石虎數量還少，吳明崇投入狐蝠保育，是非常關鍵與重要，營造「幸蝠村里」為願景，辦理狐蝠課程培訓，夜觀等生態導覽活動，增加民眾對狐蝠保育觀念的認識，並透過志工隊投入保育、救傷和宣導教育，保護狐蝠棲地，為台灣瀕危野生動物狐蝠的保育做出積極貢獻。

▲南安小熊野放。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

▲何成忠提供黑熊即時訊息，減少人為干擾和人熊衝突。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

另外，陳正達積極與愛爸愛媽溝通，催生「宜蘭浪孩協會」幫助更多人與動物。林有盛致力動物保護與后里動物之家結合成為地方特色。蕭敏玲組織巡守隊保護食蛇龜，是全國唯一處以食蛇龜為主要保護對象的野生動物保護區。郭仁澤讓社區成為毛小孩避風港，以身作則執行流浪貓TNR及中途照護，以上都獲評審們讚賞。

林務局保育組技士林立容表示，動物保護議題不僅侷限於同伴動物，看到村里長致力於野生動物保育及教育推廣，鼓勵在地居民共同投入保育工作，促進人與野生動物和諧共存，十分難得可貴，也期待未來有更多村里長共襄盛舉。農委會動保科助理翁瑋琤指出，本次參選村里中有看到許多與縣市政府、民間團體的協力合作，從自己社區出發，善用在地資源，創造符合社區居民需求的共融模式，並於社區辦理動保宣導教育，啟發居民積極參與動保議題，期待村里持續建立學習樣板，擴散至其他區域。

▲▼台灣狐蝠。（圖／林務局提供）

▲狐蝠在花蓮將近50幾隻，比台灣黑熊、石虎數量還少。（圖／林務局提供）

文化部文化資源司社區營造科科員蔡芷茵發現，本屆所參選的里長，多位都是長期付出一己之力，透過多元創新的模式，連結在地社區居民、非營利組織由下而上，一步一腳印實踐著動保行動，以營造友善動物社區。

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台灣動物保護行政監督聯盟動保村里長南安小熊狐蝠友善動物花蓮農委會林務局文化部

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