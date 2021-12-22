狐蝠「剩不到200隻」比台灣黑熊、石虎還少！　他投入保護棲地獲獎

▲狐蝠是公告瀕臨絕種的保育類動物，全台數量在200隻以下。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

台灣動物保護行政監督聯盟舉辦第二屆「友善動物傑出村里長選拔」成績揭曉，此次有6位村里長獲獎，有2人都來自花蓮，何成忠曾協助南安小熊野放，而吳明崇則是致力保護保護狐蝠棲地。

獲獎包括何成忠（花蓮縣）、郭仁澤（新北市）、蕭敏玲（新北市）、林有盛（台中市）、陳正達（宜蘭縣）、吳明崇（花蓮縣）。台灣動物保護⾏政監督聯盟理事⾧王唯治表示，村里長關心動保是趨勢，也是必須走的方向，動保行政事務牽涉社會問題不同層面，其解決不應限縮在少數人、少數團體身上，也不應停留在縣市政府層級，應該落實到村里。

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▲第二屆「友善動物傑出村里長選拔」揭曉，6位村里長獲獎。（圖／台灣動物保護行政監督聯盟提供）



其中，何成忠是守護黑熊的頭目，在黑熊有緊急事件或危難時，都會看到他身影，在村裡成立卓溪鄉黑熊巡守隊，堪為先驅，更自主蒐集在地黑熊出現資料，並與官方及專業團隊合作，提供黑熊即時訊息，減少人為干擾和人熊衝突，協助南安小熊野放，讓黑熊可以自由自在地生活在山林之間。

狐蝠是公告瀕臨絕種的保育類動物，全台數量在200隻以下，其中花蓮族群最多，有將近50幾隻，比台灣黑熊、石虎數量還少，吳明崇投入狐蝠保育，是非常關鍵與重要，營造「幸蝠村里」為願景，辦理狐蝠課程培訓，夜觀等生態導覽活動，增加民眾對狐蝠保育觀念的認識，並透過志工隊投入保育、救傷和宣導教育，保護狐蝠棲地，為台灣瀕危野生動物狐蝠的保育做出積極貢獻。

▲何成忠提供黑熊即時訊息，減少人為干擾和人熊衝突。（圖／台灣黑熊保育協會提供）



另外，陳正達積極與愛爸愛媽溝通，催生「宜蘭浪孩協會」幫助更多人與動物。林有盛致力動物保護與后里動物之家結合成為地方特色。蕭敏玲組織巡守隊保護食蛇龜，是全國唯一處以食蛇龜為主要保護對象的野生動物保護區。郭仁澤讓社區成為毛小孩避風港，以身作則執行流浪貓TNR及中途照護，以上都獲評審們讚賞。

林務局保育組技士林立容表示，動物保護議題不僅侷限於同伴動物，看到村里長致力於野生動物保育及教育推廣，鼓勵在地居民共同投入保育工作，促進人與野生動物和諧共存，十分難得可貴，也期待未來有更多村里長共襄盛舉。農委會動保科助理翁瑋琤指出，本次參選村里中有看到許多與縣市政府、民間團體的協力合作，從自己社區出發，善用在地資源，創造符合社區居民需求的共融模式，並於社區辦理動保宣導教育，啟發居民積極參與動保議題，期待村里持續建立學習樣板，擴散至其他區域。

▲狐蝠在花蓮將近50幾隻，比台灣黑熊、石虎數量還少。（圖／林務局提供）



文化部文化資源司社區營造科科員蔡芷茵發現，本屆所參選的里長，多位都是長期付出一己之力，透過多元創新的模式，連結在地社區居民、非營利組織由下而上，一步一腳印實踐著動保行動，以營造友善動物社區。