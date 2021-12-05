村里長選舉受藍綠白陣營重視　林亮君：期待不怕得罪人的里長出現

▲實現會社邀請市議員林亮君、苗博雅召開「村里長認知線上調查」記者會。（圖／實現會社提供）



記者陶本和／台北報導

村里長近期越來越受到矚目，實現會社3日邀請汐止湖興里郭書成里長、台北市議員林亮君、台北市議員苗博雅議員，召開「村里長認知線上調查」直播記者會，探討一般民眾對村里長的認識。

近期，在台灣基進黨立委、3Q陳柏惟被罷免後，到1218四大公投案與台中區域立委補選案，村里長的「高動員」顯得特別受到矚目，這也讓各政黨啟動一波爭取村里長的策略。

舉例來說，民進黨立委提案將現行村里長事務補助費調高至5萬；而國民黨立委加碼要求未來每2年需根據物價指數連動調整；民眾黨則內部擬補貼8萬助黨內青年選村里長。

對此議題，實現會社3日邀請汐止湖興里郭書成里長、台北市議員林亮君、台北市議員苗博雅議員，召開「村里長認知線上調查」直播記者會，探討一般民眾對村里長的認識。

實現會社表示，兩位議員在現場測驗中也低估了目前村里長達三分之一同額競選的比例，尤其在村里長性別比例上兩位議員更驚呼沒想到全台現任村里長男性是女性的五倍。

林亮君期待有新的、不怕得罪人的里長出現，可以為地方帶來新的活力和創新作法。她的里也有一位當初獨排眾議、畫下違停紅線的里長，後來里民反而非常感激，還會自己當起糾察隊向里長檢舉違停的人。

苗博雅則指出，「什麼樣的里長是由里民決定的」，應該被關注的是「社區事務的公共性」，如果里民只注重自己個人的私利、關說攸關個人利益的事項，那里長也很難發揮，侈言在公共事務上創新、投注建設。

郭書成里長則說，如果有滿腔熱情，里長的工作位置其實是最適合實現理想的地方，「想想看，如果能在自己住的家鄉社區實現自己想做的事，做出有一天你回顧時會感嘆，還好是因為自己的努力，才讓家鄉這麼值得一代一代住下去，那會是多麼滿足的一件事。」所以村里就是最好實現理想的場所，也是民主最美、最真實的面貌。

對於外界好奇所謂「里長的專業」是什麼？什麼時候可以找里長？什麼時候找里長也沒用？實現會社指出，村里長認知調查中，就出現幾項「適不適合找村里長處理」的認知落差，例如並不適合找里長的「破門確認獨居鄰居安危」、「爭取經費更新公園設施」、「協調鄰居吵架糾紛」、「處理深夜脫序醉漢」，村里長都成為大多數受測者選擇求助的對象。

實現會社認為，反而是里長可以協助的「家戶自來水供應問題」、「住家附近劃停車位」受測者多半不清楚可以使用里長職權。所以村里長的「選民服務」守備範圍究竟到哪裡？除了各政黨，真正使用的選民似乎更值得積極瞭解。

▼實現會社邀請市議員林亮君、苗博雅召開「村里長認知線上調查」記者會。（圖／實現會社提供）

