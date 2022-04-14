台南+19！8傳播鏈狂燒　宜蘭進香團+3...月底前禁止採病

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲14日公布台南市確診個案+19，黃偉哲強調因應疫情持續發燒，14日起至4月30日止，台南市各醫院、居住式長照機構等禁止探病、探視，以免醫療長照相關機構發生院內感染，造成醫療體系影響，請民眾自行比對疫調足跡，重疊者請先快篩，並加強打完3劑疫苗。

▲台南市長黃偉哲公布台南市確診個案+19，黃偉哲強調因應疫情持續發燒，14日起至4月30日止，台南市各醫院、居住式長照機構等禁止探病、探視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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衛生局長許以霖說明指出，台南市14日新增19名COVID-19本土個案30023、30024、30025、30026、30027、30085、30086、30087、30338、30339、30340、30341、30342、30576、30577、30750、30751、30752、30753。這是單日台南增加最多個案紀錄，包含小琉球穀泰泰式餐飲相關個案5名、台南市日菸商職場接觸者4名、照顧美語補習班確診子女而染疫個案3名、宜蘭進香團行程相關個案3名、某科技公司接觸者1名、高雄雅閣會館個案接觸親友1名、嘉義活動史個案職場接觸者1名、台北市錢櫃KTV匡列之接觸者1名。



小琉球穀泰泰式餐飲相關個案5名分別為中西區30多歲男性個案30023、中西區30多歲女性個案30085、東區30多歲女性個案30341、30342、永康區30多歲女性30750；案30023、30085、30341、30342與29353一同前往小琉球，7日於小琉球穀泰泰式餐飲與確診者足跡重疊，12日分別出現喉嚨痛、咳嗽、倦怠症狀，13日採檢陽性確診；案30750曾與案29353、30341、30342聚會，12日出現症狀，13日採檢陽性確診。





日菸商個案28646之4名接觸者包含中西區50多歲男性個案30024、北區40多歲女性個案30025、北區40多歲男性個案30086、安平區40多歲男性個案30087；4人因案28646確診被匡列並安排採檢，13日陽性確診，當中3人無症狀，1人12日咳嗽、喉嚨痛。





永康區40多歲女性個案30026、30多歲女性個案30339、30多歲男性個案30340為照顧26526任教之美語補習班確診學童家屬，3人被匡列後分別於12日出現症狀、13日採檢陽性確診。





柳營區50多歲女性個案30751、20多歲男性個案30752、新營區50多歲男性個案30753等3人為宜蘭縣某進香團行程相關接觸者，案30751、30753曾於本月6日至10日與彰化個案29022參加進香團活動，2人11日出現症狀、13日分別使用快篩結果呈現陽性；因案29022確診而被匡列為居家隔離者，採檢後陽性確診。案30752為個案30751之子，12日、13日出現肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽、頭痛症狀，13日使用快篩結果呈現陽性，安排至醫院採檢後確診。



案27112職場接觸者30027為安南區50多歲男性，居家隔離期間出現發燒、全身倦怠、肌肉痠痛、咳嗽、喉嚨痛症狀，12日自行使用快篩呈現陽性，安排至醫院採檢後13日陽性確診。





北區20多歲男性個案30338為昨日公布之台南市個案29351、29352家人、高雄市個案26683舅舅，5日照顧高雄市個案26683，8日因案26683確診而被匡列為居家隔離者，13日因案29351、29352確診，再次安排至醫院採檢，PCR陽性確診；案30338為無症狀個案。





案30576為安平區20多歲男性、台南市11日公布之個案28168職場接觸者，11日被匡列居家隔離，出現喉嚨痛、咳嗽症狀，13日因自行使用快篩陽性，安排至醫院採檢，PCR陽性確診。





案30577為安南區30多歲女性、台北市個案28875友人，與北市個案28875本月9日於北市錢櫃KTV聚會；12日因案28875確診而被匡列為居家隔離者，13日出現聲音沙啞症狀，安排至醫院採檢，PCR陽性確診。





台南市政府衛生局14日邀集南區傳染病防治醫療網莊銀清指揮官、柯文謙副指揮官、疾管署南區管制中心、醫師公會、診所協會及各專責醫院專家召開即時線上協調指揮中心會議，會中作成「醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施直到4月30日，除例外情形皆禁止探視」相關決議，請民眾配合辦理。