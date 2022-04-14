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好消息！台南府連地下道　4月15日起開放通行

▲台南市鐵路地下化工程目前如火如荼進行中，府連地下道預計4月15日上午10時開放通行。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市鐵路地下化工程目前如火如荼進行中，府連地下道預計4月15日上午10時開放通行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市鐵路地下化工程目前如火如荼進行中，府連地下道自2021年10月4日封閉施工，並預計於2022年4月15日上午10時開放通行，並於16日上午9時進行林森路（大同）地下道地下隧道結構基礎施工，請用路人依道路標誌標線行駛，以維用路安全。

交通局長王銘德表示，鐵路地下化工程施工期間對本市交通影響甚大，市長黃偉哲非常重視施工期間對民眾所造成的不便，要求施工單位應妥善規劃各項交維措施與加強與宣導，將施工衝擊降至最低。

交通局指出，為降低施工期間周邊交通影響，已要求施工單位鄰近橫交結點(如路口、地下道、陸橋)不可同時施作，以作為用路人改道動線。林森路(大同)地下道工區因鄰近路段府連地下道進場施作，故先暫時停止施工並將道路標誌標線與設施依原樣復舊，現府連地下道於111年4月15日施作完竣並開放汽機車通行，故林森路(大同)地下道將於次日續接進行下一階段施作。

交通局提醒，府連地下道現階段雖開放通行，但鄰近鐵路沿線仍有工程進行中，請用路人行經施工鄰近區域應減速慢行，並遵循導引牌面現場義交指揮人員行駛，以維護用路人行車安全。

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