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民進黨台南市議員初選參選人朱明宏　向市黨部陳情要求嚴審參選人資格

▲民進黨台南市議員參選人朱明宏，向市黨部主委潘新傳遞交陳情書，要求市黨部嚴格審查參選人資格，不要讓有道德瑕疵的參選人，參與市議員選舉傷害黨的形象。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨台南市議員參選人朱明宏，向市黨部主委潘新傳遞交陳情書，要求市黨部嚴格審查參選人資格，不要讓有道德瑕疵的參選人，參與市議員選舉傷害黨的形象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市議員參選人朱明宏，14日到台南市黨部遞交陳情書，要求台南市黨部嚴格審查參選人資格，不要讓有道德瑕疵的參選人，以詐騙欺瞞的方式通過民調，進而代表民進黨參加2022年市議員選舉，傷害黨的形象。

朱明宏表示，同選區之市議員參選人陳皇宇，曾因詐領健保費案，遭到檢方搜索並遭判緩起訴之處分，相關證物如讀卡機、病例...等，均遭檢方以犯罪證據沒收。陳皇宇身為藥師，卻利用職務之便，詐領國家之健保費，這是相當嚴重的問題，也是重大的道德瑕疵，陳皇宇過去既然已經有這樣的紀錄，要如何讓人民相信，他未來不會利用職權監守自盜，看能看好人民的荷包呢？

朱明宏表示，他是民進黨的黨員，不忍心黨的形象受到損傷，更希望能守護民進黨長期以來的清廉勤政價值，經過漫長的思考，他決定親自前往台南市黨部檢舉，希望台南市黨部主委潘新傳能嚴格查辦此事，不要讓南關線的選民失望，更不要讓民主聖地的天空蒙上詐欺的陰影。

▲民進黨市議員初選參選人陳皇宇，下午前往台南地檢署按鈴控告另名參選人朱明宏涉嫌誹謗罪嫌。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨市議員初選參選人陳皇宇，下午前往台南地檢署按鈴控告另名參選人朱明宏涉嫌誹謗罪嫌。（圖／記者林悅翻攝）

民進黨市議員參選人陳皇宇對此事件提出回應聲明指出，針對14日上午，本人初選對手朱明宏逕往市黨部，要求從嚴審查本人初選資格乙案，本人除表達憤怒與遺憾外，並嚴正聲明：一：按民進黨規範，直轄市議員初選，資格審查權力在黨中央，而非地方黨部，朱明宏明知他業已通過民進黨最嚴格的資格審查，卻選擇在初選前夕，要求市黨部再度進行審查。顯見朱明宏除內心存在一個小警總外，更踐踏了選民的智慧，卑劣的政治操作手段，令人不齒。

二：他疏失所導致的健保費案，業經健保局裁罰新台弊2萬9千元，台南地院並以缓起訴簽結在案，該案證據明白揭露「陳藥師不知情」。朱明宏為達勝選，污衊他本人詐領健保費，他決定14日下午向台南地院提出誹謗罪之訴。同為民進黨青壯一代，他期待能透過法律程序，讓朱明宏能了解為了自己選舉居於下風而惡意操弄，糟蹋別人是要負責任的。

三：朱明宏多次提到道德議題，他要告訴朱明宏一聲，若需道德論戰，他願意奉陪。朱明宏擔任市政顧問期間，多次在議會中被指控，涉及市府的電腦網路標案，金額達上千萬之譜，朱明宏背後有力的靠山是誰？面對上逑指控，朱明宏説明清楚了嗎？在這場初選中我提及了此議題嗎？

四：初選靠的是勤走基層，具體的提出自己的理念政策，讓選民作出選擇，針對朱明宏的抹黑造謠手段，他堅決對朱銘宏提出毀謗告訴，誓言還南關線一場乾淨的初選。

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