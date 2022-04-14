南投+3！環島進香團+1　行程期間喉嚨不適...5天後才就醫

▲南投縣今天再增3例新冠肺炎確診個案，其中夫妻檔屬高爾夫球聚傳播鏈。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今日公佈3例新增確診個案，分別是4月6至10日參加宗教環島旅行的56歲男子（案30333），縣內足跡包括埔里鎮地母廟，行程間即出現症狀、13日確診；另為4月8日齊赴松柏嶺高爾夫球場參加球聚的56歲男子（案30575），因接觸彰化縣確診球友而被傳染，再傳染給其54歲妻子（案30748）。

南投縣衛生局指出，案30333於宗教環島旅行的第三天（8日），喉嚨即有異狀，仍於9日隨團赴地母廟參拜；行程結束回到南投後，至12日惡化為喉嚨痛、曾到草屯鎮慧霞素食小吃店用餐，至13日出現發燒、肌肉酸痛、喉嚨痛、頭痛、全身倦怠等症狀，才自行開車就醫，經PCR採檢陽性（CT值19），收治於醫院負壓隔離病房。

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▲▼確診夫婦2人經過的松柏嶺高爾夫球場、溪頭青年活動中心進行清消。（圖／南投縣政府提供）

衛生局匡列其妻、兒2名密切接觸者，PCR採檢報告皆為陰性，另有外縣市的環島遊覽車團員31名，已轉介安排PCR採檢，並匡列居家隔離，外縣市接觸史、足跡史皆已通知當地衛生局；曾有公共足跡史的場所，已通知廟方和業者完成內部環境清消，縣府環境保護局已完成公共場域環境清消。

案30575、案30748則分別為56和54歲的夫妻檔，丈夫8日當天與彰化球友（案28645）於松柏嶺（南投）高爾夫球場打球，9日即有咳嗽現象，至13日下午接獲彰化縣衛生局通知指標個案確診，與其妻安排PCR採檢皆為陽性（CT值分別為20.5、23.3），2人都入住集中檢疫所收治隔離。

衛生局表示，56歲丈夫的密切接觸者PCR採檢包括其妻1人、外縣市母親和胞妹2人、高爾夫桿弟和外縣市球友48人、醫療人員5人（PCR皆陰性），共計56人，已匡列居家隔離50人及自主健康管理5人；54歲妻子公共足跡史有12日赴山莊味餐廳、瑜珈教室，13日赴溪頭國家森林遊樂區，密切接觸者PCR採檢包括瑜珈教室5人、餐廳2人、遊覽車山友43人，共計50人，PCR採檢結果全數陰性，已匡列居家隔離50人。

衛生局表示，外縣市足跡史皆已通知當地衛生局，也已通知2夫妻曾踏足的松柏嶺（南投）高爾夫球場等場所完成內部環境清消作業，縣府環境保護局進行公共場域環境清消。