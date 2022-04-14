快訊／政大1學生確診「校方急疫調」　10人快篩並自主監測

▲政大傳出一名學生確診。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，繼台大傳出學生確診後，無獨有偶，政治大學今（14日）也傳出一名碩士生確診，校方在網站公告，該生就讀理學院，具傳染力期間與確診者同課堂6位同學，已經通知進行快篩且進行自主健康監測，並將名單提供給衛生局，由衛生局判定是否需要匡列為居家隔離。

本土疫情持續升溫，今天國內新增874例本土個案，再創歷史新高，校園確診案例也頻傳，繼台大農化系與學生宿舍有學生確診，政大今天也傳出一名學生確診。

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政大今天下午在校方網站公告，指校方今天接獲一名學生來電告知確診消息，該生就讀於理學院，目前在校外賃居，不是校內住宿生，學校將持續與該生保持聯繫，提供關懷與必要協助。

政大表示，依規定發病前四天為有傳染力區間，校方身心健康中心已先進行緊急疫調4月10日至4月13日的足跡，而根據目前疫調結果，校方已分別通知4位校內密切接觸者，經自行快篩後均為陰性，已請同學與授課老師在家等待衛生局判定是否匡列為居家隔離。

此外，政大指出，具傳染力期間與確診者同課堂的6名同學，已通知進行快篩且進行自主健康監測，並將名單提供給衛生局，由衛生局判定是否須匡列為居家隔離，若有相關個案訊息，一律以中央公布的資訊為主，校方都會依中央疫情指揮中心相關程序處理。