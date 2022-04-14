結合防災淹水感測器　南消六大隊強化淹水區域監控及戰力部署

▲台南市消防局第六救災救護大隊長邱淵明，親自視導部署演練情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

汛期即將來臨，台南市消防局第六救災救護大隊，14日辦理轄內安南區淹水潛勢區超前部署演練，透過歷年淹水及模擬資料分析，考量區域內避難弱勢及救生人員及船艇佈署點位，實地集結動員所屬警義消人員及區公所災防業務承辦相關人員於現場針對淹水情境探討及提出應變共識。

第六大隊指出，本次演練除了加強清點佈署點位之器材、人員配置及民間團體運用是否充足完善，同時也結合各區公所及部署點的里長，使其了解大隊超前部署點的人員、車輛器材配置情形，一旦有搶救任務時可以派上用場；另外亦結合台南市建置之路面淹水感測器，實地場勘確認各地點淹水感測器位置，以利第一時間利用遠端判別淹水狀況，有效率執行疏散工作。

第六救災救護大隊長邱淵明表示，很感謝在安南區公所及里長的帶領下，轄區分隊人員也進一步了解各保全戶分布情形、區域排水、移動式抽水機測試與沙包整備等防汛情況。也呼籲防疫也不忘防災，提醒民眾做好防汛準備，準備沙包或防水閘門，慎防淹水；清理水溝及排水管，以防阻塞；了解附近避難場所之位置，備妥相關防颱用品、手電筒、電池、行動電源。

消防局長李明峯表示，藉由超前部署演練，使消防人員熟悉各項救生器材及船艇整備外，並了解轄區保全戶位置，同時整合公私部門，完成預置兵力、超前整備的防救災策略，迅速投入災害搶救，以期達到確保民眾生命安全、減少財產損失。