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南消第七大隊成功救回11名OHCA患者　持續精進救護訓練守護市民

▲台南市消防局第七大隊，2021年成功救回11名OHCA患者，讓患者健康走出醫院，更持續精進救護抜術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊，2021年成功救回11名OHCA患者，讓患者健康走出醫院，更持續精進救護抜術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊，為提升到院前緊急救護品質，成立「救護品管及訓練教官團」，每月搭配大隊及中隊至分隊進行OHCA品管及全流程測驗，第七大隊到院前緊急救護工作2021年成功救回11名OHCA患者，讓患者健康走出醫院。

▲台南市消防局第七大隊，2021年成功救回11名OHCA患者，讓患者健康走出醫院，更持續精進救護抜術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

七大隊長黃輝林表示，第七大隊轄區為台南市東區、南區及中西區，人口眾多且環境複雜，假日期間更是觀光重點地區，為提升整體到院前緊急救護處置能力及精進同仁救護技術，除了平時消防局緊急救護科要求既定工作外，第七大隊結合南門、東門2支高級救護隊及分隊TP同仁成立「救護品管及訓練教官團」，進行大隊所轄分隊救護品管工作，輔助分隊同仁做出判斷，提升救護品質。

▲台南市消防局第七大隊，2021年成功救回11名OHCA患者，讓患者健康走出醫院，更持續精進救護抜術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市整體的院前救護技術能力和救護裝備，在消防局長李明峯的努力和市長黃偉哲的支持下，不斷提升且更趨完善，近期第七大隊為再持續精進救護訓練，針對分隊第一線人員及中隊長以下幹部含分小隊長及大隊安檢小組（第二線人員）分別進行「車上意識改變、救護現場全流程」及「OHCA救護流程」訓練，更利用消防局「QCPR全身心肺復甦安妮(Q安妮)」，讓同仁瞭解每次的壓胸深度、速率及吹氣量，透過Q安妮機器的數值能夠清楚掌握消防人員救護訓練品質，訓練成效也能以客觀數值化呈現，未來消防人員針對轄內場所、學校進行CPR宣導時也更能帶給民眾正確的救護技術和觀念。

▲台南市消防局第七大隊，2021年成功救回11名OHCA患者，讓患者健康走出醫院，更持續精進救護抜術。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊，2021年成功救回11名OHCA患者，讓患者健康走出醫院，更持續精進救護抜術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，第七大隊也呼籲市民朋友將救護資源留給真正需要的人，輕症請自行救醫不要濫用救護車，同時也請場所業者落實防火管理（滅火班、通報班、救護班等編組）、提升應變能力，保障自身財產安全。

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