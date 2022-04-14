本土+874　PTT留言狂刷一排「穩」：太意外！曝這1天會破千例

記者施怡妏／綜合報導

今天國內新增874例本土個案，分布於19縣市，確診個案無新增死亡，不過確診數連日飆升，近一週累計本土確診數達3,865例，確診數字一曝光，PTT上許多網友狂刷一排「穩」、「這個曲線，穩」。而部分網友則驚呼「還以為今天會破千，太意外」，底下就有網友猜測，本周六就會破千了。

▲今日本土新增874例病例。（示意圖／記者林悅翻攝）

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指揮中心公布今日新增本土個案分布19個縣市，當中新北市已經超過三百例，單日確診360例為各縣市最多，接著依序是台北市164例、桃園市87例、基隆市60例、花蓮縣46例、高雄市42例。

PTT上許多網友狂喊「穩啦，不緊張」，「沒破千算台灣贏」、「還以為該指數成長，結果連翻倍都難」、「穩，還在三位數，可防可控」、「台灣真的很強，有夠穩」、「穩到不行」、「穩，吃大餐」、「又是穩到不要不要的一天」。

▲鄉民們喊穩。（圖／翻攝自PTT）

還有人表示，「基本上要×2，包含黑數就是了」、「穩定維持這個數字，就知道PCR在崩潰邊緣囉」、「禮拜六才破千啦，都老疫調了」、「檢驗不夠多，不然早就破千了」。也有許多人指出，明後天可能就會出現單日破千例的狀況，「明後天應該就能破千了」、「破千不用月底，再兩天就可達成」、「假日才會破千啦」、「猜測明天也不會破千，會等週六」。

事實上，指揮官陳時中12日接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪時被問及，「本土單日破千會發生在5月初、5月底？要不要給大家有個心理準備？」他直言，「我想以目前這趨勢看起來，4月底上千，是幾乎一定會的，本土。」

另外，本站稍早也報導《即使千人確診也不慌 見「2數字飆升」才有感！眾點頭：+10都會怕》，有網友指出，現在會感到害怕的狀況只有重症，或是死亡飆升時，幾例不重要，一天死上百人就會怕了」、「重症率5%以上的話可以怕一下」、「國外每天幾萬都沒在怕，等他公告的是死亡人數你在來怕就好」。