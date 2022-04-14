宜蘭＋15！　「晶園會館」傳播鏈狂燒+9...再爆3警消染疫

▲▼「晶園會館」傳播鏈狂燒＋9，至14日共15人染疫，包含2派所各1警員染疫。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭＋15！其中「晶園會館」喜宴傳播鏈狂燒＋9（含大洲與成功派出所各1警員染疫）Ct值介於12.6到15.2之間，2天來喜宴傳播鏈共15人染疫。喜宴傳播鏈外，14日也有一位警消染疫（尚無案號），Ct值介於14.5。宜縣警局、消防局則是啟動相關清消及人員勤務調派，以維正常運作。

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宜蘭衛生局表示，14日新增有案號的個案有13位，未列案號者2位。案29823、案30150、案30151、案30439（大洲派出所員警）、案30440、案30442、案30693和案30694，皆是參加羅東「晶園會館」喜宴的民眾。因喜宴案陸續通知參加人員到社區篩檢站採檢，以上8案結果為陽性確診，Ct值介於12.6到15.2之間，新增9人中還有1位成功派出所員警（尚未列案號）Ct值20。

14日也有一位與喜宴傳播鏈無關的30多歲警消染疫（尚無案號）Ct值14.5，宜蘭消防局長徐松奕表示，特搜大隊確診消防員是內勤行政人員，與民眾接觸機會低，但所在單位廳舍，包含特搜大隊及特種分隊相關22人PCR篩檢中，勤務由礁溪與頭城消防隊支援。

其它案例部分，案30152號20多歲女性，是家人在其他縣市確診，因此到本縣社區篩檢站接受篩檢，結果為陽性確診。而案30441、案30443、案30444和案30695，因有症狀到社區篩檢站接受篩檢，結果為陽性確診，Ct值介於13.3到25.1之間，相關疫調持續進行中。

