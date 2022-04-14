台東芒果農叫苦！持續下雨落花嚴重　遲發不結果災情頻傳

▲連續鋒面持續降雨，導致著果情形不佳，台東已陸續傳出遲發性芒果不結果的災情。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

近年氣候劇變，農作物生長經常傳出不正常現象，受2、3月連續鋒面所夾帶間歇性大雨及局部區域性降雨影響，導致著果情形不佳，截至14日已接獲有台東市、卑南鄉、太麻里鄉等農民陸續反映有遲發性芒果不結果的災情，果農叫苦，縣府亦正密切注意中。

台東縣政府表示，台東夏雪芒果有芒果界LV稱號，然而在農曆春節前的一波持續性降雨，導致剛處於開花期的果樹落花情形十分嚴重，致使現階段結果率相較往年有大幅落差，在農業生產中屬於遲發性的天然災害。

為求慎重，縣長饒慶鈴已指示農業處加強聯繫各公所，考量鋒面影響造成芒果遲發性災損，已請各鄉鎮市公所持續追蹤，呼籲農民主動通報當地公所，並盡量拍攝芒果災損情況作為佐證，所拍攝影像應含損害程度之遠拍及近拍照各一張，照片中並有電桿、建築物、農路或其他明顯地標，可識別其土地位置等資訊，以利災損統計及勘查認定作業。

近年氣候劇變，農作物生長經常傳出不正常現象，受2、3月連續鋒面所夾帶間歇性大雨及局部區域性降雨影響，導致著果情形不佳，截至14日已接獲有台東市、卑南鄉、太麻里鄉等農民陸續反映有遲發性芒果不結果的災情，果農叫苦，縣府亦正密切注意中。

台東縣政府表示，台東夏雪芒果有芒果界LV稱號，然而在農曆春節前的一波持續性降雨，導致剛處於開花期的果樹落花情形十分嚴重，致使現階段結果率相較往年有大幅落差，在農業生產中屬於遲發性的天然災害。

為求慎重，縣長饒慶鈴已指示農業處加強聯繫各公所，考量鋒面影響造成芒果遲發性災損，已請各鄉鎮市公所持續追蹤，呼籲農民主動通報當地公所，並盡量拍攝芒果災損情況作為佐證，所拍攝影像應含損害程度之遠拍及近拍照各一張，照片中並有電桿、建築物、農路或其他明顯地標，可識別其土地位置等資訊，以利災損統計及勘查認定作業。

