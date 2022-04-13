改善主要道路　台南市再獲營建署前瞻計畫「提升道路品質計畫」補助6億元

▲台南市政府於「提升道路品質計畫（內政部）2.0」第2次提案，再獲內政部營建署補助32案，總經費約6億元，計畫提升麻豆交流道等主要道路品質，內容相當多元化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府於「提升道路品質計畫（內政部）2.0」第2次提案，再獲內政部營建署補助32案，總經費約6億元，計畫以道路為主體，內容相當多元化，包括：校園通學步道建置、台南高鐵周邊道路改善、歷史街區再造、各區觀光景點周邊環境改善等主要道路改善。

工務局表示，黃偉哲市長相當重視台南道路改善工程，除了嚴格要求基本的鋪面品質一定要做好，還特別注重府內跨局處合作，針對易肇事路段、主要路口進行檢討重新規劃，並多方考量友善人本環境的建置、停車空間規劃、植栽綠覆率、再生材料運用及交通動線，讓道路工程不僅是把路鋪平，更要將道路環境全方位提升、減少交通事故、提升用路安全，使其更符合用路人的使用需求。

台南市政府在2021年4月「提升道路品質計畫（內政部）2.0」第一次提案，已獲營建署前瞻計畫補助36案，總經費約6.7億元多；此次能再獲營建署前瞻計畫補助6億元，黃偉哲要感謝台南市立法委員等各方民意代表，於提案階段協助市府向中央爭取補助經費。

工務局表示，核定案件後續將由市府各專業單位分工合作與執行，市府未來也將持續積極向中央爭取各項前瞻計畫經費，以提升台南市全方位的生活品質，讓市民幸福有感。