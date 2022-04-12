明晚變天驟降8°C迎雨！中颱馬勒卡「吞掉梅姬」變更胖

▲輕颱梅姬減弱為熱帶低壓，環流將併入中颱馬勒卡。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一週天氣有兩大變化，明深夜鋒面抵達，到週四各地降雨機率提高，週四下半天東北季風增強，冷空氣持續影響到下週一，最涼的時間點落在週日清晨、下週一清晨，北台灣低溫約17度，白天高溫也會下降8度左右。另外中颱馬勒卡持續往北前進，輕颱梅姬已減弱為熱帶低壓，外圍環流將併入馬勒卡。

氣象局技正王君賢表示，今天到明天各地多雲到晴，白天溫度高，西半部31到33度、東半部28到29度，明天深夜到週四鋒面通過，受降雨影響溫度會逐漸下降，不過週四上半天溫度還會稍微回升，北部高溫約26度，到了週四下半天溫度才會下降。

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▲馬勒卡持續北移對台無影響。（圖／氣象局）

東北季風持續影響到下週一，最低溫的時間落在週日清晨、下週一清晨，北部約17度，而冷空氣影響期間，北台灣白天約23到24度，相比近兩日的高溫，將下降8度左右。

明天深夜到週四受鋒面通過影響，降雨較多，包括北部、東半部、中南部山區降雨時間長、降雨範圍較廣，金馬地區週三白天起就會開始降雨，其中馬祖可能出現雷陣雨。週五到下週一北部、東半部、中南部山區有局部雨，週日到下週一恢復多雲到晴的天氣。

一號颱風馬勒卡今日增強為中度颱風，持續偏北轉北北東前進，預計會維持中颱強度，二號颱風梅姬則已減弱為熱帶性低氣壓，外圍環流再併入馬勒卡內，兩者對台無直接影響，僅今日到週四東半部、恆春半島需注意長浪。