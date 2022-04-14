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國旅券「剩半個月到期」　還有100萬人沒用！3場加碼抽獎時間出爐

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲國旅券適用所有合法觀光業。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局自去年推出國旅券，然而使用率卻不盡理想，截至今日使用率僅58.67％，使用張數約140萬張，仍有近100萬張未使用。觀光局為鼓勵用券推出抽獎活動，只要在期限內用券就可參與，將於5月10日抽獎。另外觀光遊樂業則於5/10辦理抽獎、旅宿業於5/2抽獎。

觀光局統計，國旅券領用張數約238.6萬張，截至今日使用張數約139.9萬張、使用率約58.67％，等於仍有98.7萬張國旅券未使用。目前許多業者針對國旅券推出優惠，包括住宿優惠、台灣觀巴滿千送百、樂園1+1千元大享包、自行車精選優惠遊程。

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▲▼旅遊,觀光團,觀光客,遊客,旅客,景點,國旅,夜市,攤販,陸客,士林夜市,店面租金,士林區,逛街,人潮,經濟,房市,商圈,行人,消費,物價。（圖／記者李毓康攝）

▲國旅券仍有近一百萬人未使用。（圖／記者李毓康攝）

為鼓勵民眾使用國旅券消費，只要在期限內用券，就可參與觀光局舉辦的加碼抽獎活動，將於5月10日在觀光局抽獎，獎項包括Gogoro、Fuji按摩椅、Dyson吸塵器及空氣清淨機、MacBook air、iPhone 13 256G、iPad 256G、Switch＋健身環大冒險、GoPro、Apple Watch 7、雙人Vila住宿券、鳴日號花東三日遊雙人套票、環島之星日月潭涵碧樓兩人小旅行。

另外，觀光業者也推出抽獎，如觀光遊樂業推出的「觀光遊樂業獎百萬」，只要利用國旅券入園或住宿並完成登錄就可抽獎，獎品有住宿券、門票等超過1,800個獎項，5月10日最後一次抽獎再抽出獎金新臺幣100萬元。

旅宿業也推出加碼抽獎活動，民眾於110年11月1日起至111年4月30日止，只要持國旅券至旅宿業者住宿，就可獲得抽獎資格，獎品有多間觀光旅館及旅館、民宿公協會提供之住宿券，獎項超過100份，抽獎將於5月2日辦理。

觀光局國旅券官網：https://1000.taiwan.net.tw/

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