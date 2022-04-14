國旅券「剩半個月到期」　還有100萬人沒用！3場加碼抽獎時間出爐

▲國旅券適用所有合法觀光業。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局自去年推出國旅券，然而使用率卻不盡理想，截至今日使用率僅58.67％，使用張數約140萬張，仍有近100萬張未使用。觀光局為鼓勵用券推出抽獎活動，只要在期限內用券就可參與，將於5月10日抽獎。另外觀光遊樂業則於5/10辦理抽獎、旅宿業於5/2抽獎。

觀光局統計，國旅券領用張數約238.6萬張，截至今日使用張數約139.9萬張、使用率約58.67％，等於仍有98.7萬張國旅券未使用。目前許多業者針對國旅券推出優惠，包括住宿優惠、台灣觀巴滿千送百、樂園1+1千元大享包、自行車精選優惠遊程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國旅券仍有近一百萬人未使用。（圖／記者李毓康攝）

為鼓勵民眾使用國旅券消費，只要在期限內用券，就可參與觀光局舉辦的加碼抽獎活動，將於5月10日在觀光局抽獎，獎項包括Gogoro、Fuji按摩椅、Dyson吸塵器及空氣清淨機、MacBook air、iPhone 13 256G、iPad 256G、Switch＋健身環大冒險、GoPro、Apple Watch 7、雙人Vila住宿券、鳴日號花東三日遊雙人套票、環島之星日月潭涵碧樓兩人小旅行。

另外，觀光業者也推出抽獎，如觀光遊樂業推出的「觀光遊樂業獎百萬」，只要利用國旅券入園或住宿並完成登錄就可抽獎，獎品有住宿券、門票等超過1,800個獎項，5月10日最後一次抽獎再抽出獎金新臺幣100萬元。

旅宿業也推出加碼抽獎活動，民眾於110年11月1日起至111年4月30日止，只要持國旅券至旅宿業者住宿，就可獲得抽獎資格，獎品有多間觀光旅館及旅館、民宿公協會提供之住宿券，獎項超過100份，抽獎將於5月2日辦理。

觀光局國旅券官網：https://1000.taiwan.net.tw/