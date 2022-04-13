鋒面雨彈將抵台！冷空氣襲「白天驟降8°C」　馬勒卡還會變更強

▲鋒面於今日深夜掠過台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日深夜鋒面掠過台灣附近，今夜到明天上半天中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部山區也有零星雨，明天中午後轉乾，週五東北季風增強，冷空氣一路影響到下週一，北台灣高溫下降8度，週末早晚最低溫約17度。另中度颱風馬勒卡仍有增強空間，不過預計會維持中颱強度往日本移動。

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▲今明鋒面通過北台轉涼。（圖／氣象局）

氣象局預報員黃恩鴻表示，今天深夜鋒面掠過，今夜到明天上半天降雨機率高，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部山區有零星降雨，明天中午後轉乾，中南部多雲到晴、北部及東半部多雲偶飄雨。

週五東北季風增強，冷空氣持續影響到下週一，白天高溫變化較明顯，北台灣今日高溫約30度，明天約24、25度，週五到下週一約21到22度，低溫變化不大，週末早晚較涼，約17到18度，其他地區則是白天高溫略降。

▲定量降水預報圖。（圖／氣象局）

週五受東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。週六到下週一水氣少，僅基隆北海岸、東半部有局部零星雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，下週一受雲系影響，大台北可能有零星短暫陣雨。

今年第一號颱風馬勒卡持續往北移動，可能還會再增強一些，但仍會維持中度颱風等級，台灣南方的大低壓帶目前只有馬勒卡，尚無其他熱帶系統發展，不過未來仍可能出現熱帶擾動等天氣系統。

▲馬勒卡持續北移。（圖／氣象局）