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民進黨完全執政礦業法還是卡關！　環團喊話政院：說好的修法呢？

▲▼環團喊話行政院，「說好的礦業修法呢？」。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團喊話行政院，說好的礦業修法呢？（圖／地球公民基金會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

2017年齊柏林導演的離開將《礦業法》議題帶進全民眼裡，地球公民基金會今（14日）表示，總統蔡英文二次承諾礦業改革勢在必行，遺憾2019年跟著選舉，立法院屆期不連續使得走到一半的礦業修法歸零重來，至今民進黨國會席次過半完全執政，此次會期倒數34天，政院版卻仍無影。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，礦業法修法重點在於導正長期大幅傾向開發方不合理情形，雖仍有細節待議，但大體而言幾乎都有回應到民間長期倡議的修法訴求，包含刪除不合理的霸王條款、既有礦場補辦環境影響評估、申請採礦的業者要提出「礦場關閉計畫」、資訊公開及公民參與、保障原住民族權益等，且此草案已於3月初提交到行政院，但至今彷彿石沉大海、音訊全無。

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▲▼環團喊話行政院，「說好的礦業修法呢？」。（圖／地球公民基金會提供）

▲蔡雅瀅表示，礦業法修法重點是導正長期大幅傾向開發方不合理情形。

新竹縣關西鎮金山社區發展協會理事長羅政宏指出，羅家礦場願意停止採礦對於當地居民來說，一則以喜一則以憂，喜的是不用再擔心採礦對於家園可能造成的風險，憂的是當地居民的生計與發展走向充滿未知與挑戰。長期投入反亞泥運動的反亞泥還我傳統領域自救會總幹事鄭文泉認為，現行中華民國政府法令，無論礦業法還是原住民族基本法，都沒提到諮商同意是否應該要明訂「期限」，以礦業開發而言，動輒5、60年的開採，橫跨二到三個世代。

地球公民基金會主任黃靖庭說，自2013年來民間長期訴求的礦業改革開始有所進展，包括關西羅家的礦業權廢止、經濟部提出礦業法草案、礦務局廢止「無採礦實績的礦業權」數量已達85個、鄰近台灣水青岡棲地位於環境敏感區的萬達鑛業其礦業權遭礦務局廢止、監察院糾正礦務局，要求檢討現行礦業法第31條採礦實績的認定原則、穩定的資訊公開與舉辦礦業溝通平台等等，顯示民間長期的倡議發揮效果，對此肯定經濟部礦務局努力。

▲▼環團喊話行政院，「說好的礦業修法呢？」。（圖／地球公民基金會提供）

▲黃靖庭說，自2013年來無採礦實績的礦業權數量已達85個。

環團最後呼籲，行政院要能在礦業法修法上正面回應法院判局和監察院的糾正，補足經濟部版本不足之處，將礦業權展限的把關、有期限的原民諮商同意等內容納入政院版草案中，更宏觀的引領礦產業邁向永續轉型，終結霸權的形象，期待政院版能儘快送入立法院，在這會期最後1個月啟動審查並完成修法，兌現執政黨多次的承諾，回應24萬人民連署

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