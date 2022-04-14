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快訊／行政院本週PCR、快篩961人　司機、職員累積5人員確診

▲▼行政院發言人羅秉成、財政部次長李慶華、農委會副主委陳駿季、疾管署署長周志浩、主計總處副主計長陳慧娟，出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成、財政部次長李慶華、農委會副主委陳駿季、疾管署署長周志浩、主計總處副主計長陳慧娟，出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

本土疫情升溫，14日傳出一名負責與立法院教育委員會聯繫的科長級府會聯絡人確診，且該名官員昨天還出席教委會公聽會。對此，行政院發言人羅秉成證實，政院在昨天採檢225人PCR、62人的快篩同仁中，有再驗出1名行政院職員陽性確診，政院也隨即啟動自主應變防疫機制。

政院發言人羅秉成表示，行政院在昨天採檢225人PCR、62人的快篩同仁中，有再驗出1名行政院職員陽性確診。該同仁曾在13日上午出席立法院公聽會，下午回到政院後進行PCR採檢，政院是在今天早上接獲該名同仁的確診通知，隨即政院秘書長李孟諺就致電立法院秘書長林志嘉知會。

羅秉成說，政院也隨即啟動自主應變防疫機制，請該名同仁密切接觸者再次採檢，並立即進行居家隔離；其他接觸者則採取自我健康監測或居家辦公，相關疫調正由衛生單位進行中。

羅秉成指出，本週以來行政院內篩檢站PCR共採檢678人，快篩283人，除原來篩檢出的3名駕駛外，3日累積2名同仁確診。目前居家隔離的副院長沈榮津、副秘書長何佩珊，目前身體健康、狀況良好，PCR相關檢驗都是陰性，感謝各界關心。

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