蘇貞昌宣布徵用快篩劑　目標每月4000萬劑

▲疾管署署長周志浩出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌14日主持行政院會，會中指示，即日起（14日）開始徵用快篩劑，同時政府也訂購大量進口快篩劑，希望達到每個月4000萬劑的目標，以應民眾需求，提供量足價穩的快篩劑。

行政院發言人羅秉成轉述，全球確診人數近5億人，死亡超過600萬人，鄰近國家韓國每日平均新增確診還是接近20萬人；中國疫情仍持續上升，單日新增確診者2.7萬人，且多地散發、遍及22省市。

羅秉成說，清明連假後，雖然國內本週的本土確診數有上升現象，但還未出現指數形成長。今年至今本土確診4900多例，其中只有16例中症、2例重症，99.6%以上的確診者都是無症狀或輕症。

上週政府就宣示防疫目標是正常生活、積極防疫、穩健開放下，建立更具韌性的新台灣模式；為了兼顧台灣經濟、國人生計，維持大家生活正常，確診數上升無可避免，但政府也會視疫情發展隨時調整防疫策略，確保疫情可控。

羅秉成表示，為了保留醫療院所量能，已經實施輕重症分流，指揮中心上週公佈居家照顧管理原則。4月12日也核定由新北市試辦，由藥師、醫師等共同守護在宅確診者的健康與生活，同時也宣布放寬解除隔離條件，以快篩取代PCR，請衛福部、內政部跟各地方政府加強宣導，督導落實回報

羅秉成說，為了因應疫情變化，政府從14日起，啟動徵用快篩劑，感謝國軍投入人力協助快篩劑的生產作業；另外，政府也訂購大量進口快篩劑，希望達到每個月4000萬劑的目標，以應民眾需求，提供量足價穩的快篩劑。

為了預防重症與死亡，政府持續儲備藥物。口服藥物方面，已增購70萬份的輝瑞藥物，其中35萬份將在今年第2季前到貨；另一方面，衛持續提高疫苗施打率，指揮中心宣布長者接種疫苗發給500元衛教品的措施持續到月底，鼓勵長者接種疫苗。

為了保障學生的受教權，兼顧防疫與健康，過去一班只要2人確診就全校停課，前天教育部修正發布停課標準，高中以下學校以班級為標準，確診班級學生居隔10天；若有10班或1/3以上班即停課，才需全校停課。