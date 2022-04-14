政院將修所得稅法、遺產贈與稅法　強化公益信託適用租稅優惠

記者陳家祥／台北報導

行政院14日院會將討論財政部擬具「所得稅法」部分條文修正草案，及「遺產及贈與稅法」部分條文修正草案，強化公益信託適用租稅優惠之要件，建立公益信託申報制度及對未符合「信託法」規定之公益信託建立課稅機制。

財政部指出，公益信託類型日趨多元，現行法規規定得享租稅優惠之受託人資格僅限「信託業」，外界時有放寬建議。

此外，為督促公益信託達成公益目的，防杜公益信託獲取不當租稅利益，此修法將有助於督促公益信託落實公益目的，防杜租稅規避及維護租稅公平。