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女搭飛機失控想開門　遭綑膠帶「封印」慘狀曝！罰金237萬史上最貴

記者張寧倢／編譯

美國聯邦航空管理局（FAA）2021年1月曾因為乘客違規事件暴增，頒布短期命令加強法律處置。美國航空公司（American Airlines，下稱美航）去年1名女子在機上失控鬧事，試圖打開機艙門又襲擊空服員，最終被用膠帶綁在座位上。如今，FAA預計開出史上最高額罰金，接近8.2萬美元（約新台幣237萬元）。

▲▼美國航空公司將針對一名在機上大鬧的女性乘客祭出史上最高額罰款。（圖／翻攝自YouTube／Joseph Morris）

▲美國航空公司將針對一名去年7月在機上大鬧的女性乘客祭出史上最高額罰款。（圖／翻攝自YouTube／Joseph Morris）

根據《紐約郵報》報導，美航2021年7月6日一架從達拉斯飛往北卡州夏洛特的編號1774班機，原本就已經誤點3小時才起飛，沒想到飛行大約1小時後，一名女性乘客突然開始鬧事，不斷「砰砰地」敲擊機艙門，吵著想要下飛機，大罵機組人員稱，「你們得讓我離開這架飛機。」

美航向《華盛頓郵報》表示，女子試圖打開前登機門後，又襲擊並咬了空服員，為了乘客與機組人員的健康，決定約束她的行動。一名乘客下飛機前拿手機拍下影片，其中可見女子已經被用銀色膠帶綁在飛機的座位上，儘管嘴巴也被封住，她仍持續對乘客大吼叫囂。報導稱，她現可能面臨FAA開出的8萬1950美元史上最高額罰金。

此外，FAA也針對同年7月16日達美航空一架班機的女乘客，擬罰7萬7272美元（約新台幣223萬元）的罰金，是FAA有史以來第2高的懲罰金額。這名女性在一架從拉斯維加斯飛往亞特蘭大的班機上試圖「擁抱和親吻」另一名乘客，企圖在飛行途中下機，並多次咬人，直到她被機組人員制伏。

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