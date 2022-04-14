正義姐檢舉乘客脫罩飲食　司機不理反嗆「抓耙子」挨告結果曝

▲正義姐見其他公車上有乘客脫罩飲食，向司機反應並拍下執業登記證，遭司機噴「漢奸」挨告。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名黃姓女子搭乘公車時，見1名乘客未戴口罩吃東西，立刻化身「正義姐」向張姓公車司機反應，但司機未理會，黃女以手機拍攝他的執業登記證，豈料張男心生不滿，當場以「走狗」、「抓耙子」等辱罵黃女，黃女憤而提告。因雙方以3萬6000元達成和解，士林地方法院判決公訴不受理。

2020年12月1日，因全球新冠肺炎持續上升，多數國家單日確診人數屢創新高，境外移入確診個數增加，因此，中央流行疫情指揮中心宣布啟動「秋冬防疫專案」，強制民眾進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、等8大類場所時，須戴口罩。

同年12月25日上午，黃姓女子搭乘大都會客運，見有乘客脫下口罩吃東西，正義感油然生起，立刻向司機反應，但張姓司機置之不理，黃女不滿司機處理態度，拿手機拍攝張姓司機執業登記證，張男見狀心生不滿，竟當著所有乘客面前以「漢奸」、「走狗」、「抓耙子」等語大罵黃女。

黃女不滿自己好心告知竟反遭司機辱罵，憤而提告。張男被依妨害名譽罪起訴後，在法院言詞辯論前，以3萬6千元達成調解，黃女也同意撤告，士林地方法院依此判公訴不受理。