5歲神童擁「照相式記憶」！精通書寫10國語言　元素週期表倒背如流

▲美國新墨西哥州5歲男童埃斯波西托擁有高超的記憶與閱讀能力。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／綜合報導

美國新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）一名年僅5歲的男童埃斯波西托（Sebastian Esposito）雖然曾於3歲時被診斷罹患自閉症、且說話遲緩，但他從小便充分展現過目不忘的「照相式記憶」，不僅在學會說話前就能用字母方塊進行拼寫，書寫10國語言字母，甚至還能將元素週期表倒背如流，在網路上吸引無數粉絲讚賞與追蹤。

根據《每日郵報》，今年5歲的埃斯波西托擁有「閱讀早慧」（hyperlexia）的天分，從1歲起便出現類似症狀，該症狀指的是孩童在學齡之前就罕見擁有完整的閱讀能力、且對字母或數字著迷；儘管其他幼稚園同學仍在學習基礎知識，但埃斯波西托已然熟稔寫出包括希臘語、德語、亞美尼亞語、土耳其語等10國語言的字母。

不僅如此，埃斯波西托還能將元素週期表倒背如流，且熟知全球每一個國家的國名、國旗、首都名稱、在地球上的地理位置等，儘管目前的他還學不會該如何繫鞋帶。

▲埃斯波西托能用字母方塊拼出單字，且還能寫出10國語言的字母。（圖／翻攝自TikTok）

埃斯波西托的父親雷恩（Ryan Esposito）是一名礦工。他表示，兒子從小就對木製字母方塊展現高度興趣，從一開始用木製字母方塊拼出像是貓、狗等較簡單的單字，到了2歲時就能拼出將近200個單字，甚至還在之後學會所有的俄文字母，「當他開始倒著拼寫單字時，我還以為他其實是外星人。他能在短時間內學會所有單字，這是難以置信的。」

雷恩自豪地說道，「我知道每個父母都會認為自己的小孩很特別；但我深知，埃斯波西托真的是個很特別的孩子。」

雷恩透露，其實埃斯波西托是個說話遲緩的孩子，不過透過父母利用木製字母方塊拼寫指令，才讓埃斯波西托能在短時間內容易學會自己如廁，「我們就是這樣訓練他自己上廁所的，我們寫下指令然後讓他去尿尿。之後我們也會寫下一些問題，例如問他想吃什麼，然後他會告訴我們。」

雷恩與妻子透露，原本他們為兒子埃斯波西托在社群媒體TikTok上創設名為「小小愛因斯坦」（@litttle.einstein），只是為了協助網友們理解何為自閉症，不過之後卻意想不到，因為兒子埃斯波西托高超的記憶能力，吸引許多網友們關注，平均每支影片都有2000萬次的點擊率。

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