史上最大彗星照片曝！　直徑137公里比美國一個州還大

▲C/2014 UN271是觀測史上的最大彗星。（圖／NASA）

記者王佩翊／編譯

美國國家太空總署NASA透過哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）證實了一顆迄今為止所發現到最大的彗星的存在。這顆彗星（C/2014 UN271）的彗核質量是大多數彗星的50倍大，約500兆噸，直徑為85英里（137公里），比美國羅德島州還要大。

根據美國《全國公共廣播電台》報導，這顆彗星2010年首次由天文學家柏納迪內利（Pedro Bernardinelli）與伯恩斯坦利（Gary Bernstein）發現，當時它距離太陽約30億英里遠（48億公里），並開始正式被研究。NASA表示，過去為了測量這顆彗星的彗核遇到了重重挑戰，因為它的距離太遠，因此就連哈伯太空望遠鏡都無法確定它的大小。

▲彗星C/2014 UN271的直徑長達85英里。（圖／NASA）

儘管這顆彗星每小時以2.2萬英里（3.5萬公里）的速度移動，但是它仍然處於太陽系的邊緣。NASA表示，這顆彗星永遠不會距離太陽小於10億英里（16億公里），就算是那樣，也至少要等到2031年，因此地球非常安全。

加州大學洛杉磯分校的行星科學暨天文學教授朱伊特（David Jewitt）表示，「我們一直懷疑這顆彗星很大，因為它在距離地球這麼遠的地方依舊非常明亮，如今我們正式證實了這個事實。」

這顆彗星的彗核直徑為85英里（137公里），在此之前發現到的最大彗核紀錄為彗星C/2002 VQ94，直徑60英里（96公里）。

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