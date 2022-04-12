世界衛生大會5月登場　陳時中坦言：尚未收到邀請函

記者陳家祥／台北報導

世界衛生大會（WHA）下個月將在瑞士舉行，美國積極推動台灣以觀察員身分參與，但至今仍沒有下文。國民黨立委賴士葆12日質詢時問到，下個月就是WHA，到目前為止，有沒有接受到邀請函？對此，衛福部長陳時中坦言，「到目前為止沒有」，會持續努力。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



賴士葆表示，台美關係這麼好、堅若磐石，美國世界領袖，這麼大的國家，美國多用一點力，一張觀察員的邀請函這麼困難嗎？從2016年貴黨執政到現在，除了2016年林奏延因為馬英九卸任之前打下的基礎，接受到邀請函，還用「Chinese Taipei」，之後每一屆我們都沒門。

賴士葆說，這東西老實講，美國幫忙一下，怎麼會沒有辦法？俄烏戰爭全部是美國一手導演，力量這麼大，要幫我們絕對做得到啊。蘇貞昌說，謝謝委員一起來努力爭取，矮化國格是不適當的，希望友我的國家盡量幫忙，也是要爭取的。

賴士葆反嗆，前行政院長林全的衛福部長林奏延就有出席，還是用「Chinese Taipei」，怎麼會矮化國格？賴說，今年是沒有機會了，努力、努力，老百姓看結果啊，防疫多好多好，要跟世界共享台灣經驗，結果人家不邀請你。

賴士葆質疑，要責成衛福部長、外交部長多努力，美國萊豬吃了、日本核食也要吃了，該做的我們都做了，為什麼都還拿不到我們想要的國際組織？