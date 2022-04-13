政院擬提修法　縣市議員財產需上網申報揭露

記者陳家祥／台北報導

近年來議員貪汙、詐領助理費事件層出不窮，公督盟及朝野跨黨派立委曾共同呼籲修法，主張縣市議員財產也應該上網公告，以利外界檢視。對此，行政院13日邀集監察院及相關部會代表，召開有關「公職人員財產申報法」的修法審查會並達成共識，朝揭露方向修法，使相關公職人員財產接受外界監督，草案正等待排入行政院會討論。

根據現行「公職人員財產申報法」規定，部會首長、立委、直轄市長、縣市長等，需定期申報財產並上網公告，但地方議會的縣市議員卻不用上網公告，民眾只能到監察院查閱，且不得抄錄、影印，難以落實監督。

為此，公民監督國會聯盟與朝野立委曾舉行記者會，呼籲修正公職人員財產申報法，明定議員財產申報資料上網公開，落實陽光法案。

對於各界的共同期待，行政院13日下午由政務委員羅秉成召開「公職人員財產申報法」修法審查會，監察院、中選會、法務部等機關均派代表出席。由於監察院在日前已表態，支持公職人員財產申報增列直轄市與縣市議員財產須上網公開，因此在會中達成修法共識。

官員表示，關於各縣市層級的議員的財產揭露問題，審查會共識朝「公開上網公告」方向修法，未來將盡速提報行政院會討論，通過後送立法院審議。