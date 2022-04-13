疫情燒進行政院再增工友確診　副秘李國興：啟動線上會議等機制

▲行政院。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續升溫，11日傳出有3名公務車司機確診，接觸者包含副院長沈榮津和副秘書長何佩珊等人，13日再傳出又有一名工友確診。對此，行政院副秘書長李國興上午在立法院內政委員會答詢說，3位司機同仁確診後，總共有11位同仁居家隔離，另外也有5位同住宿舍者是自我健康監測，總共有16人，政院除加強清消，也已設置線上會議相關機制。

立法院內政委員會今天審查今年度行政院、海委會預算凍結案。國民黨立委李德維會中關注，行政院首長與員工染疫、居家隔離狀況，以及相關防疫措施；李國興說明，禮拜天有3名司機確診，院內已成立PCR篩檢站，也買了快篩試劑讓同仁自己快篩，目前並沒有全部都完成快篩。

李國興表示，3位司機同仁確診後，總共有11位同仁居家隔離，另外也有5位同住宿舍者是自我健康監測，總共有16人。

李德維說，很多醫生都說可能有「陰轉陽」可能性，行政院在這部分是否有做準備，例如立法院內政委員會已經測試過視訊開會？李國興回應，經過去年一整年疫情的處理，行政院有相關的機制，例如線上會議、加強辦公室和車輛清潔消毒、員工餐廳加置隔板等。

民進黨立委莊瑞雄也關注行政院員工染疫狀況，李國興補充，行政院員工共800多人，規劃分3天篩檢，昨天第二批採檢包括279人PCR、98人快篩的同仁，有一位工友確診，今天會有第三批PCR和快篩。

此外，針對今天上午再增1名工友確診，行政院發言人羅秉成表示，今日凌晨接獲通報，昨日第二批採檢包括279人PCR、98人快篩的同仁中，有驗出一名工友陽性確診，已請該名確診同仁之日常接觸者再次採檢並立即進行居家隔離，其他間接接觸者則採取自我健康監測。