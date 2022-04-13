全民國防手冊缺乏抵抗意志　台灣基進批國防部官僚心態

▲台灣基進召開「全民國防手冊不及格，面對危機真的有用嗎？」記者會。（圖／台灣基進提供）

記者林銘翰／台北報導

國防部日前公布「全民國防手冊範本」，提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，台灣基進秘書長王興煥13日表示，全民國防手冊不僅在戰爭的實用性不足，更缺乏抵抗意志的建構、敵我識別的教育，不免讓人懷疑這是國防部官僚心態所致。

台灣基進13日上午在立法院召開「全民國防手冊不及格，面對危機真的有用嗎？」記者會，與會者包括王興煥、台灣基進中彰投黨部主委陳柏惟、台灣基進台南市市議員參選人李宗霖、沃草營運長洪國鈞、台灣戰略模擬學會研究員何澄輝等人。

王興煥表示，中國不放棄武力侵略台灣，台灣是全世界最可能發生戰爭的地區之一，從烏克蘭抵抗俄羅斯的戰爭中，給台灣最大的啟示就是「自助而後人助」，全民國防是自助的必要條件，千呼萬喚始出來的《全民國防手冊》卻與此目標相去甚遠。

王興煥說明，全民國防手冊不僅在戰爭的實用性不足，更缺乏抵抗意志的建構、敵我識別的教育，不要說軍民一體，連民心士氣都無法凝聚，不免讓人懷疑這是國防部官僚心態所致，但是對於國防部在全民國防應付了事的態度，台灣基進不只難以接受，並且深感不安。

陳柏惟提到，全民國防手冊是他在立委任內相當重視的議題，睽違兩年、經歷兩任國防部長，全民國防手冊終於釋出版本，但卻淪為政府在交代自己的權責單位、「名為國防，卻無外患」的手冊，雖然看得出先求有、再求好的態度，但真的還有很多可以進步的地方。

陳柏惟認為，全民國防手冊在「政府高度」、「平時戰時應做事項」、「對民眾說話」三個基本原則上有所不足，最大的問題是政府出版的格局不夠。檢視其他國家的國防手冊，政府或時任總統、國防部長都會有一句國家高度的發言，這才是大家想要看到的政府出版品。

陳柏惟指出，全民國防手冊針對急難包的內容較為模糊，客製化程度不夠，發生緊急危難，再開始打包一定來不及，多數國家如日本，平時就會發放急難包，建議在手冊外提供小冊、設計清單，方便民眾清點，並讓民眾補足個人與鄰里巷弄資訊，放置於急難包中以備不時之需。

洪國鈞表示，樂見國防部在各界督促下推出全民國防手冊，但仍有許多美中不足的地方，包括手冊目標對象不明、忽略戰時公共服務能量不足以及未見公民積極參與角色。

何澄輝則說，積極的準備與適當的應對，是對於戰爭這一不確定風險的必經且可行的應對方式，台灣作為一個民主國家，防衛事務攸關共同體的存續與安泰，也是作為主權者的國民所必須面對與承擔的責任。