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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨發言團隊7人組亮相　林靜儀、正妹主播黃彩玲入列

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人團隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人團隊，左起謝佩芬、李妍慧、黃世杰、秘書長林錫耀、林靜儀、謝子涵、黃彩玲，以及周江杰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨13日下午召開記者會，除了原本的發言人謝佩芬、周江杰之外，宣布新增立委林靜儀、黃世杰、新竹市議員李妍慧，以及前電視台記者、主播黃彩玲，黨秘書長特助謝子涵等，共7人組成新的發言人團隊。

民進黨秘書長林錫耀表示，民進黨中央新任發言人群的7位發言人，稍早已經跟中常委說明，稍等記者會要慎重方式請我們所有媒體來認識新任幾位發言人，剛剛謝佩芬、周江杰是續任，對他們應該不陌生，但過去一年多來兼任發言人，一位是客家部主任，一位是國際部副主任，歷經公投宣講，上山下海非常辛苦，2020年也為黨出征，到艱困選區參選立委，雖然沒有成功，不過蔡英文主席也覺得他們表現非常好。

林錫耀表示，新任五位發言人，首先知名度最高，大家應該也非常清楚，經過去年一場艱困的補選，回到立法院在補選戰役，很多人說是不可能任務，但林靜儀做到了，用非常優質條件跟正能量的戰力，贏得中二選區的補選，幾乎全國都為之驚嘆，這次請她擔任發言人，她也答應，認為黨是一體的，黨有需要她也義不容辭。

林錫耀說，林靜儀這一戰，是全國都期待的政治人物，最近黨內初選她也奔走南北，願意兼任苦差事，我要特別感謝她。至於下一位，以前各位可能沒有很注意，但他的簡歷大家會很吃驚，他真的是「學霸」，黃世杰雖然是新科立委，但他在立院表現，大家都非常肯定，不論立院或個人學經歷之外，大家會以為他可能很陌生，可以多跟他接觸，他其實跟彌勒佛一樣，笑口常開是很有親和力的政治人物，這次也拜託他，他也二話不說為黨來做一點事情。

接著，林錫耀介紹新竹市議員李妍慧時表示，她是五連任的市議員，對地方事務很熟悉，對於婦女議題、新竹、竹科也都很了解，希望她在台北地方事務，才能有相當的補充作用；再來是兩位新人，第一位是謝子涵，掛名擔任秘書長特助，但都是交代一些專案，之前開播的黨部的Podcast擔任主持人，也是客家女孩，也擔任過客委會諮詢委員，希望在新媒體廣播的節目除了擔任主持人，也可以兼任發言人發揮跟社會溝通更廣更深入的效果。

最後一位是媒體人出身，擔任過電視主播黃彩玲，林錫耀說，媒體人到政黨服務還不少，但她歷練很完整，在國會待過，在地方服務處服務過，有完整歷練後到黨中央擔任這個角色，一定可以用豐富體驗給政黨跟社會，扮演更好的溝通角色。

林錫耀表示，選戰過程中會有很多攻防，相信這七位發言人在不同專業跟角色上，應該都可以互相呼應，發揮很好的效果，所以為黨辯護的任務，為選戰強化攻防戰力，是未來這七位發言人重要的工作，所以今天成立發言人群，正式介紹給媒體認識，希望未來可以發揮他們角色跟功能，服務滿足媒體需要。

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人黃彩玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人黃彩玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人謝子涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人謝子涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人團隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人團隊。（圖／記者林敬旻攝）

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