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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

刪Q投票發文挨罰50萬元　李雨蓁喊冤：只是呼籲合法監票

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台灣基進前立委陳柏惟（中）、組織部主任李雨蓁（右二）。（資料照／記者白珈陽翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟去年遭罷免，但罷免案投票當天，基進黨組織部主任李雨蓁在臉書稱各投開票所「陸續傳出狀況」，因涉嫌煽動反罷免並影響投票人，台中市選委會裁處50萬元罰鍰。對此，李雨蓁12日喊冤說，該篇貼文並沒有出現遊說投票意向的內容，且當天確實有人在投票所周圍攝錄影、拿技術器算人頭的狀況，將依照程序捍衛自己的初心。

李雨蓁去年10月23日罷免案投票期間，在臉書寫道「各投開票所陸續傳出狀況⋯監票！監票！去監票！一起去保護鄉親的自由」等語，遭民眾檢舉違反《公職人員選舉罷免法》，台中市選委會審議決定裁處50萬元罰鍰。

對此，李雨蓁今天透過臉書喊冤說，「第一時間在想，這50萬我要去哪裡找？投入政治工作這幾年來，戶頭裡的數字時常連罰金的一半都不到，但定下心來認真回想，我必須再次勇敢起身、堅決捍衛我的清白」，因此，她提出兩點質疑表示，原始貼文沒有出現遊說投票意向的內容，僅呼籲民眾前往監票，並無台中市選委會認定「涉嫌煽動反罷免並影響投票人之投票行為」的情事；第二，當天確實有投票所範圍30公尺的邊緣出現攝錄影、甚至拿計數器計人數的狀況。

李雨蓁表示，當時在投票所給人壓力的沒事，呼籲大家合法監票的卻要被罰50萬，一直以來，台灣基進都以實際行動挑戰腐敗沉痾的體制，並試圖補足制度的不足，但從沒想過指出法治的不完善、制度的缺失，竟會面臨台中市選委會以「煽動反罷免」為由重罰，這不是在解決問題，這是在解決提出問題的人。

李雨蓁強調，她將依照程序捍衛自己的初心，相信公平正義將會還給為台灣民主自由盡心盡力、勇於挑戰制度不公的年輕從政者一個清白。

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