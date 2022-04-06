台灣基進指「社群戒嚴」是新時代困境　要求政府處理臉書審查濫權

▲臉書（Facebook）示意圖。（圖／本報資料照）

記者林銘翰／台北報導

今年是鄭南榕逝世33週年，台灣基進6日表示，「社群戒嚴」是台灣新時代的困境，在解嚴超過30年的今天，對台灣的言論自由最主要的傷害者竟然是商業公司，呼籲政府積極處理臉書言論屏蔽、審查濫權的問題，台灣臉書公司也應儘速公開審查標準，並負起與影響力相符的社會責任。

台灣基進6日召開「反對社群戒嚴！臉書還我言論自由 」記者會，與會者包括台灣基進秘書長王興煥、法國高等社科院歷史學博士魏聰洲、台灣基進台南市議員參選人王明彥、台灣基進嘉義市議員參選人翁渙瑤等人。

王興煥表示，33年來伴隨著民主化，「言論自由」這項在台灣公民社會日益成熟的政治權利，卻在居於壟斷地位的數位社群平台「臉書」遭到限縮，甚至可能是因為中國因素而限縮。

王興煥認為，社群營運平台落地，應服膺本地法規，不應有超越本地法規的執法行為，台灣擁有屬於自己管理言論自由的法律體系，臉書作為一個外資商業社群平台，其言論管理應配合台灣市場需要、遵守台灣法律規範，不應妨礙台灣司法與言論自由的運作。

王興煥也說，演算法或企業巨頭無權片面決定「什麼觀點對或不對」，鑑於臉書等社群平台的影響力，政府應主動介入，透過相關部會，例如經濟部、NCC、公平交易委員會及即將成立的數位發展部等，使數位社群平台的運作不會造成台灣言論自由的倒退，並且兼顧公益性與公平性。

▲台灣基進召開「反對社群戒嚴！臉書還我言論自由 」記者會。（圖／台灣基進提供）

王明彥指出，台灣的臉書用戶超過2000萬，約為人口數的9成，早已是台灣最重要、最主流的資訊傳遞平台，許多人會很多天不看電視、不讀報紙，但很少有人一天不看臉書獲取資訊，「社群戒嚴」是台灣新時代的困境，這是需要社會大眾、政府及臉書等企業正視的危機。

翁渙瑤表示，既然臉書可以做到因地制宜，調整社群審查標準，在收取百億廣告費用的台灣，為何不能切合台灣在地的文化價值觀，主動說明針對台灣臉書使用者的審查標準，臉書應該對這塊土地坦白並進行回饋，才能與自身在台灣的社會、政治、教育、公益等等領域的影響力相稱。



魏聰洲則提及，3月25日是畫家陳澄波的忌日，他的身亡照每年都會被大家分享，而今年自己在分享的同時，提醒了一個長期的忽略，這其實是一張夫妻合照，一個面向鏡頭、一個躲著鏡頭，一個躺著、一個扛著，一陰一陽，經過編劇家施如芳與遺族討論，確定這是陳澄波的妻子張捷無誤。

魏聰洲說明，他的相片解說非常控訴，分享數很快飆升，而在分享數達到3700時，這張相片被臉書判定為血腥與暴力，分享數立刻將近停滯，同一張相片出現在朋友的臉書，卻沒有被判定為暴力，「我因為文字的控訴力量而被針對了」。

魏聰洲批評，傳播這張照片是為了控訴血腥與暴力，臉書卻直接以散播血腥與暴力理解這張相片，「這個判決是很諷刺的」，臉書這個跨國企業無法理解絕大多數台灣人的感受，放任政治黑手檢舉限制言論傳播。

魏聰洲強調，自己會就這次經驗採取行政或司法行動，主動邀請國家介入，「我們應該讓臉書知道，提供不良服務要付出代價、打壓言論或框限傳播要付出代價、形成台灣民主的負面因素要付出代價」，就臉書是個不良言論傳播服務提供商，他的行動起步會是邀請消費者保護機制的介入。