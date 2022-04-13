誆「陪12小時幫口交給7萬元」　皮條客騙%不給錢...詐欺罪起訴

▲新北市徐姓男子2020年12月在臉書上對女網友誆稱可媒介男客性交易「陪12小時，幫男客口交」可獲7萬元，女子受騙後報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

徐姓男子於2020年12月間透過臉書誘騙女網友，聲稱可幫忙媒介男客，誆稱「陪男客12小時、幫口交」可獲7萬元，急需用錢的女網友同意，徐又變身男客與女網友到桃園火車站旁旅館，接受女網友口交服務，過程中還要求女子自稱是「臭婊子、賤婊子」並以手機拍攝，完事後徐避不見面，女子索討7萬元時，徐男以「先回家休息吧，妳的男友與家人同事才不會收到精彩影片」恫嚇。桃園地檢調查後依詐欺罪嫌將他起訴。

檢警調查，43歲的徐姓男子於2020年12月12日某時透過臉書向女網友誆稱，可媒介男客性交易，「陪男客12小時、幫口交」可獲7萬元等語，女網友應允後搭車到桃園火車站，徐男謊稱是男客，2人到附近旅館，由女子為徐口交2次，徐還要求女子對鏡頭自稱「臭婊子、賤婊子、母狗」等語，後來又邀女網友再幫其口交共3次，前後共計5次之多。

徐男事後卻藉機離開旅館，女子欲索討7萬元報酬，徐男卻避不見面，女子詢問後，徐竟恐嚇對方「妳先回家休息吧，這樣妳的男友與家人同事才不會收到妳的精采影片禮物」，女子驚覺上當，事後報警驗傷提告。

桃檢複訊時，徐男坦承有透過臉書與女網友之對話紀錄，後來又改口否認說過「妳先回家休息吧，這樣妳的男友與家人同事才不會收到妳的精采影片禮物」等語。女網友則指控徐不但要求口交，甚至還以手指插入其下體等處，已涉及強制性交犯行；但徐男則否認，辯稱同意以5000元與女網友性交易但遭拒絕，事後同意以3000元代價口交與撫摸其下體，沒有違法其意願。

檢方根據醫院驗傷與採樣，其中女網友下體深處採集男性檢體與徐男不同，女網友身體等處亦無明顯外傷，陰道深處亦無遭手指插入之傷勢，且女子對話紀錄中亦未指謫徐男有強制性交行為。檢方再根據旅館監視錄影帶翻拍照片，未見到女網友神色異常，也未向旅館人員求助，無從對徐男為不利之認定。

檢方偵結，徐男依詐欺罪嫌起訴，強制性交部分因難認徐對女網友有違反其意願，以手指插入其下體之強制性交犯行，罪證不足下與以不起訴處分。

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