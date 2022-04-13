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桃市28萬8千師生類普篩　鄭文燦：停課標準視疫情調整

▲桃園市長鄭文燦今（13）日受訪時表示，為提升學校防疫安全與增加防疫韌性，市府決定針對國高中與國小進行校園類普篩，統計約有28萬8千名師生將檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今（13）日受訪時表示，為提升學校防疫安全與增加防疫韌性，市府決定針對國高中與國小進行校園類普篩，統計約有28萬8千名師生將檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃市多名學生與教師傳出確診個案，目前已有30所學校停課，市長鄭文燦今（13）日表示，為提升校園防疫安全，市府決定針對高中、國中與國小進行校園的類普篩，目前統計約有28萬8千人左右，將針對師生執行類普篩檢測，如果快篩結果是陽性，就立刻安排PCR檢測，會制定相關SOP，讓學校根據快篩結果進行後，送到採檢站或到醫院進行PCR檢測。

至於學校停課標準，鄭文燦指出，教育部與中央流行疫情指揮中心制定新的停課標準，大原則是要沒有風險，才能縮短停課的時間，如果有風險那還是要停課，這部分要根據疫調。

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鄭文燦強調，停課標準不是一成不變的，疫調的結果，像跨班活動，假設足跡真的很多，有2人以上，也有可能會全校停課，但要看足跡與疫調結果。其實我們之前已經說明過了，如果完全沒風險，當然可以縮短停課時間，如果有疫調結果，有足跡也有風險，我們預防性的停課，還是要做些維持。

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